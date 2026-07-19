Rakamlarla… Yamal, rüya gibi final maçında Messi’yi nasıl geride bıraktı?

İspanyol Lamine Yamal, final maçında "La Roja", final maçında Arjantin'i tek golle mağlup etti. Böylece "Altın Çocuk", rol modeli ve futbol efsanesi Lionel Messi ile beklenen karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu gece, hem takım hem de bireysel düzeyde İspanya'nın üstünlüğüne tanık olundu.

Yamal, maçın tek golünü atmamış ya da asist yapmamış olsa da, teknik direktör Luis de la Fuente’nin kadrosunda en önemli oyun kuruculardan biriydi ve sürekli hareketleri ve bire bir mücadelelerdeki hızıyla Arjantin savunmasını sürekli rahatsız ederek, İspanya’nın dünya şampiyonluğunu kazanmasının en önemli nedenlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Final maçı başlamadan önce, özellikle ikilinin “La Masia” akademisinden yetişmiş olması ve İspanyol yıldızın Barcelona efsanesinin en önemli varisi olarak görülmesi nedeniyle Messi ile Yamal arasındaki karşılaştırmalar gündemi meşgul etmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise istatistikler, genç İspanyol oyuncunun üstünlüğünü ortaya koydu.

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Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış "SofaScore" sitesine göre, Lamine Yamal 10 üzerinden 7,3 puan alarak, 10 üzerinden 7,2 puan alan Lionel Messi'yi az farkla geride bıraktı; bu gösterge, her oyuncunun maçın gidişatına olan etkisini yansıtıyor.

Yamal, hücumda da üstünlük sağladı; maç boyunca 4 şut çekerken, Messi ise sadece 1 şut attı. Bu da Yamal’ın son üçte bir sahada sürekli varlığını ve Arjantin kalesini tehdit etmek için yaptığı tekrarlı denemeleri teyit etti.

Oyun kurma konusunda da fark ortaya çıktı: Yamal 51 pas attı ve bunların 44’ünü %86’lık bir isabet oranıyla tamamlarken, Messi ise İspanya oyuncularının “Tango” kaptanına uyguladığı sıkı markaj altında sadece 35 pasla yetindi ve bunların 27’si %77’lik bir isabet oranıyla takım arkadaşlarına ulaştı.

Üstünlük bununla da kalmadı; Yamal 5 başarılı çelme hareketi gerçekleştirirken, Messi sadece 3 çelme hareketi yapabildi. Böylece Yamal, final maçını Arjantin efsanesine karşı açık bir sayısal üstünlükle tamamladı ve yeni bir neslin dünya futbolunun zirvesinde kendini kabul ettirmeye başladığına dair güçlü bir mesaj verdi.