Rakamlarla… Suudi Ligi kulüplerine paralar nasıl dağıtılıyor?

Suudi Roshen Ligi Birliği, birliğin oyuncu transfer programı kapsamında ikinci aşamaya uygun olarak, turnuvaya katılan kulüplere fon dağıtım mekanizmasını açıkladı.

Birlik, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada, son üç sezon boyunca kulüpler arasında fon dağıtımında ticari performans, televizyon izlenme oranları ve sportif performans olmak üzere üç kritere dayanılarak dağıtım yapılacağını doğruladı.

Bu kriterlerin yanı sıra, federasyonun açıkladığına göre, program kapsamında tüm kulüpler için ortak bir temel oluşturmak amacıyla, tüm kulüpler bu fonların %22’sini eşit olarak alacak.

Aynı oranda, Suudi Ligi kulüpleri arasında fonlar, son üç sezonda her kulübün lig tablosundaki ortalama sıralamasının ölçülmesi yoluyla spor performansı kriterine göre paylaştırılıyor.

Buna karşılık, kulüpler bu payın %28’ini ticari performans kriterine göre alırlar; bu kriter, kulübün bilet satışları, sponsorluklar, reklamlar, ticari ürünler, oyuncuların imaj hakları ve lisans hakları gibi ticari kaynaklarını geliştirme kapasitesini ölçer.

Payın geri kalan %28’i ise televizyon izlenme kriterine göre dağıtılır; bu hesaplama, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki canlı yayınlar ve dijital yayın platformları üzerinden Suudi Ligi kulüplerinin maçlarını izleyen toplam izleyici sayısının hesaplanmasıyla yapılır.

Geçtiğimiz dönemde, 2023 yazından bu yana yıldız oyuncuları kadroya katmak amacıyla kurulan “Cazibe Programı”nın Suudi Lig kulüplerine fon dağıtım kriterlerinin belirsizliği nedeniyle büyük bir tartışma yaşandığı belirtilmelidir.