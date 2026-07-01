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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Rakamlarla… Su molası, İngiltere’nin Kongo karşısında sergilediği performansı nasıl değiştirdi?

İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
İngiltere
Kongo - Kinşasa
ABD

"Üç Aslan" milli takımı ilk yarıda zor anlar yaşadı

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçta inişli çıkışlı bir ilk yarı sergiledi; bu yarıda su içmek için verilen mola, maçın seyrini belirleyen faktör oldu.

İngiltere milli takımı, bugün Çarşamba günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda, Atlanta Stadyumu'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

"Üç Aslanlar" maça çok kötü bir başlangıç yaptı; ilk golü sadece 7 dakika sonra yediler ve ilk yarının ortasındaki su molasına kadar kaleye tek bir şut bile çekemediler.

"Opta" istatistik ağına göre, İngiltere milli takımının ilk yarıdaki tüm şutları (8), su molasından sonra geldi.

Durum bununla da kalmadı; İngiltere milli takımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımının ceza sahası içinde 20 kez topa dokundu ve bunların hepsi de su molasından sonra gerçekleşti.

Dünya Kupası
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Meksika
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İngiltere
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"Üç Aslanlar" takımı birkaç kez beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalecisi Lionel Mpasi'nin muhteşem performansı bunu engelledi.

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