Rakamlarla… Son 3 Dünya Kupası’nda en tehlikeli oyuncu Messi

Lionel Messi, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Arjantin milli takımını Mısır'a karşı heyecan verici bir galibiyete (3-2) taşıyarak, Dünya Kupası tarihinin en etkili oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Arjantin Milli Takımı, Mısır karşısında 2-0 gerideyken, Messi farkı azaltan golün asistini yaptıktan sonra beraberlik golünü de atarak son şampiyonun geri dönüşüne öncülük etti.

Enzo Fernández, uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak, Tango'nun kaptanı Messi'nin maç sırasında bir penaltı kaçırmasına rağmen, ülkesinin milli takımına çeyrek finale yükselme biletini kazandırdı.

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Mısır karşısında yaptığı belirleyici katkı sayesinde Messi, olağanüstü hücum gücünü bir kez daha kanıtladı. İstatistik ağı "Opta", Messi'nin son 3 Dünya Kupası'nda 79 şutla tüm oyuncular arasında en fazla şut çeken oyuncu olduğunu ve 46 fırsat yaratarak en fazla fırsat üreten oyuncu olduğunu belirtti.

Messi, çeyrek finalde İsviçre karşısında Arjantin'i sürükleyerek turnuvadaki yolculuğuna devam etmeye hazırlanıyor. Hedefi, son şampiyonu yarı finale taşımak ve Dünya Kupası'ndaki rekorlarını daha da pekiştirmek.