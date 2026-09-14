Rakamlarla: Raphinha, Avrupa'nın en ölümcül ismi

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, sezon başından bu yana Katalan takımıyla sergilediği göz kamaştırıcı formu sürdürdü. Öne çıkan hücum istatistikleri sayesinde büyük Avrupa liglerinin yıldızları arasında gollere en fazla katkı yapan oyuncuların zirvesine yerleşti.

Mundo Deportivo gazetesine göre Raphinha, İspanya Ligi'nin ilk beş haftasında 6 gol atıp 3 gole de asist yaptı. Böylece Barcelona'nın turnuvada kaydettiği 21 golün 9'una doğrudan katkı sağladı.

Brezilyalı oyuncu, Levante karşısında 4-2 kazanılan maçta da formunu sürdürdü ve yalnızca 19 dakika içinde iki gole asist yaptı; ilki Chavi Espart'a, ikincisi ise takım arkadaşı Lamine Yamal'a.

Raphinha ayrıca maç boyunca 3 pozisyon üreterek ve 3 çalım gerçekleştirerek Barcelona'nın en fazla fırsat yaratan oyuncusu oldu.

Bu rakamlar, büyük Avrupa liglerinin öne çıkan gol krallarıyla kıyaslandığında Raphinha'ya net bir üstünlük kazandırıyor.

İngiltere Premier Lig'inde Erling Haaland, Manchester City ile 4 gol atarken hiçbir asist yapmadı.

İtalya Ligi'nde ise Donyell Malen, Roma ile kaydettiği 5 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor; asisti bulunmuyor.

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Fransa Ligi'nde Amine Gouiri, Olympique Marsilya ile 4 gol atarken hiçbir gole asist yapmadı. Camory Doumbia'nın Brest ile 4 golü ve bir asisti bulunurken, Lassine Sinayoko ise Paris FC ile 4 gol atıp asist yapmadı.

Almanya Ligi'nde Freiburg oyuncusu Igor Matanovic ile Leverkusen forveti Patrik Schick'in her birinin 3 golü ve birer asisti var.

Böylece Raphinha, yalnızca beş haftada 9 katkıya ulaşarak gollere doğrudan yaptığı toplam katkı bakımından tüm bu oyuncuların önüne geçti.

Raphinha'nın rakamları İspanya Ligi ile sınırlı değil; lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar toplam 8 gol atıp 3 gole asist yaptı.

Brezilyalı oyuncu, Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki beş maçının tamamında forma giydi ve hepsine ilk 11'de başladı. Ayrıca takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da ilk 11'de yer aldı.

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