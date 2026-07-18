Rakamlarla… Fransa’nın Dünya Kupası tarihindeki eşi benzeri görülmemiş çöküşü

Fransız milli takımı, bugün Cumartesi akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçının ilk yarısında İngiliz rakibinden 4 gol yedi.

Declan Rice 3. dakikada skoru açtı, ardından 18. dakikada Ezri Konsa farkı ikiye çıkardı; 37. ve 45+1. dakikalarda ise Bukayo Saka üçüncü ve dördüncü golleri attı.

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Fransız "stats foot" ağına göre, Rice'ın golü, 1982 Dünya Kupası'nda iki takımın karşılaşmasının ilk dakikasında İngiliz Brian Robson'ın attığı golden bu yana Fransa'nın Dünya Kupası'nda yediği en hızlı gol oldu.

Ayrıca bu, Fransa'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk kez bir maçın ilk 20 dakikasında iki gol yediği durumdur. Buna ek olarak, Les Bleus, 2010 Dünya Kupası'nda teknik direktör Raymond Domenech yönetiminde olduğu zamandan bu yana ilk kez, Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maçta iki veya daha fazla gol yemiştir.

Fransız milli takımı, yarı finalde İspanya’ya 2-0 yenilmişti.



