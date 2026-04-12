Rakamlarla... Ferran Torres, Mbappé'den daha tehlikeli!

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, hem La Liga'da hem de dünya çapında büyük bir üne sahip olsa da, bu sezon İspanya Ligi'ndeki istatistikleri onu Barcelona'nın forvetlerinden birinin gerisinde bırakıyor.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, İspanyol milli oyuncu Ferran Torres, Fransız forvet Kylian Mbappé'yi (penaltılar hariç) şu şekilde geride bırakıyor:

Ferran Torres

Goller (NPG): 14 gol

Gol başına dakika: Her 118 dakikada bir gol

Gol dönüşüm oranı (Conversion Rate): %16,6

Kylian Mbappé

Goller (NPG): 15 gol

Gol başına dakika: Her 148 dakikada bir gol

Gol dönüşüm oranı (Conversion Rate): %13,7