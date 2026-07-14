Rakamlar yalan söylemez: Yamal 8 - 2 Mbappé

Bu Salı akşamı, ABD’nin Dallas kentindeki AT&T Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasında gerçekleşecek karşılaşma, sadece iki dev milli takım arasındaki bir mücadele olmanın ötesinde, geleneksel futbolcu kavramının ötesine geçen iki dünya yıldızı arasında doğrudan bir düelloya sahne olacak: Kylian Mbappé ve Lamine Yamal.

İspanyol “Marca” gazetesi, bu karşılaşmanın reklam dünyasına damga vuran ve video ekranlarında görünür görünmez taraftarların coşkusunu ateşleyen iki kişiliği bir araya getirdiğini belirtti. Teknik ve psikolojik boyutları olan bu mücadele, finale yükselme biletinin kaderini belirleyebilir.

Fransa… Parlak Yıldızların Tarihi

Fransa için yarı final maçları artık alışılagelmiş bir durum haline geldi; bu, tarih boyunca bu aşamaya sekizinci kez ulaşışıdır. Fransız milli takımı, her zaman ulusun umutlarını omuzlarında taşıyan parlak bir yıldızın liderlik ettiği bir takım olmuştur.

1958'de efsane Just Fontaine'in liderliğinde yarı finale ilk kez çıkan Fransa, İsveç'te düzenlenen turnuvada sadece 6 maçta 13 gol atarak tarihi bir rekor kırmıştı. 1982 ve ve 1986 yıllarında Fransa’nın yıldızı oldu; ardından Zinedine Zidane, 1998’de “Les Bleus”u şampiyonluğa taşıdı ve 2006’da finale yükseltti.

Bugün ise Kylian Mbappé, Fransa’nın kaptanı olarak üçüncü Dünya Kupası macerasında takımı yönetiyor ve önceki iki turnuvada olduğu gibi yine finale ulaşmayı hedefliyor: finalde yer almak. 2018 Rusya'da, belirleyici bir gol atarak şampiyonluğa ulaştı; 2022 Katar'da ise, normal sürenin bitimine 15 dakika kala takımını kurtaran tarihi bir hat-trick yapmasına rağmen, penaltı atışlarında şampiyonluğu kaçırdı.

Dünya Kupası’nda 20 maçta attığı 20 gol gibi muhteşem bir rekorla, Fransa’nın 10 numaralı oyuncusu tartışmasız maçın yıldızı ve İspanya milli takımı için en büyük endişe kaynağı olarak görülüyor.

Mbappé’nin tahtını tehdit eden yükselen yıldız

Ancak sahanın diğer tarafında, güçlü bir şekilde yükselen bir yıldız öne çıkıyor. Yarı final maçından sadece birkaç saat önce 19 yaşına basan ve bu turnuvada en iyi performansını sergilemeyi hedefleyen genç oyuncu, Lamine Yamal.

İspanya’ya gelince, bu onların Dünya Kupası yarı finalindeki sadece ikinci katılımı, ancak bu sefer kadroda “La Roja” tarihinde eşi benzeri görülmemiş, dünya çapında etki yaratan bir oyuncu yer alıyor; her ne kadar en belirgin güçleri takım ruhu olmaya devam etse de.

Yamal, Mbappé’yi geride bırakıyor

Fransa ile İspanya arasındaki maç, sadece Yamal ile Mbappé arasındaki doğrudan bir karşılaşmaya indirgenemez olsa da, bu iki dev arasındaki mücadelenin birçok anahtarı bu ikiliye bağlıdır ve bu bağlamda İspanya açık bir üstünlüğe sahiptir.

Elit seviyedeki kariyeri boyunca Lamine Yamal, Mbappé'nin takımlarını 10 karşılaşmanın 8'inde mağlup ederken, Fransız forvet ise sadece iki galibiyet elde edebildi.

Dallas’taki maç, ikilinin milli takım formalarıyla oynayacakları üçüncü karşılaşma olacak ve bu bağlamda İspanyol oyuncu kusursuz bir sicile sahip: arka arkaya iki galibiyet.

İlki, son Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalindeydi; Yamal, Münih’teki Allianz Arena’da skoru eşitleyen muhteşem bir gol attı, ardından birkaç dakika sonra Dani Olmo maçı İspanya lehine sonuçlandırdı.

İkinci galibiyet ise bir yıl önce Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde gerçekleşti; İspanya, heyecan verici bir skorla (5-4) galip geldi ve bu maçta Yamal iki gol atarken, Mbappé ise Fransa adına bir gol kaydetti.

Mbappé için iki belirleyici galibiyet

Mbappé’nin Yamal’a karşı kazandığı her iki zaferde de Fransız oyuncunun belirleyici ve doğrudan bir rolü vardı. İlki, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain’in Xavi Hernández liderliğindeki Barcelona’yı 4-1’lik ezici bir skorla mağlup ettiği maçtı; bu maçta Mbappé iki gol attı.

İkincisi ise bu sezon, Real Madrid’in Santiago Bernabéu’da 2-1 galip geldiği maçta yaşandı. Maçı Mbappé’nin kendi golüyle açan karşılaşma, Vinícius Júnior’un öfkeli açıklamaları ve Xabi Alonso’yu kınamasıyla sona erdi.

Bugün ise iki yıldız, şimdiye kadarki en önemli karşılaşmalarında yeniden karşı karşıya gelecek. Her ikisi de sahada hakimiyet kurmaya çalışacak ve takımlarını Amerika topraklarında oynanacak final hayaline doğru sürüklemeye çalışacak.