Rakamlar yalan söylemez... Neuer, Real Madrid maçı öncesinde zorlanıyor

Bayern Münih'in kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer, bu akşam Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde felaket bir istatistikle karşı karşıya.

İspanyol "Marca" gazetesi maç öncesinde şöyle yazdı: "Rakamlar yalan söylemez... Bayern Münih'in birinci kalecisi, Avrupa'nın beş büyük liginde en az 17 maça çıkan kaleciler arasında en kötü kurtarış yüzdesine sahip: %58,7 gibi düşük bir oran."

Gazete, "Sky Sports" muhabiri Duji Kritchley'den alıntı yaparak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde 1500 dakikadan fazla oynayan kaleciler arasında, sadece Paris Saint-Germain'in kalecisi Lucas Chevalier'in Neuer'den daha az kurtarış yapmak zorunda kaldığını ekledi.

Gazete, Neuer'in duran toplarda performansının giderek dalgalı hale geldiğine dikkat çekerek, bunun bir sorun oluşturabileceğini belirtti.

"Marca" ise Neuer'in kurtarış ve kaleye yapılan şut oranlarını iyileştirmesi gerekse de, şu anda Avrupa'nın beş büyük ligindeki kaleciler arasında alt sıralarda yer alsa da, top kazanımında etkili bir oyuncu olmaya devam ediyor. Pas isabet oranı kendi sahasında %91,8, rakip sahasında ise %45,3.

Her halükarda, Neuer, teknik direktörü Vincent Kompany'nin tam desteğine sahip olmaya devam ediyor. Kompany, "40 yaşında olmasına rağmen, hala genç" diyor.