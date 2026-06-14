Rakamlar konuşuyor... Fas ile Brezilya arasındaki maçın olağanüstü ritmi

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Fas arasında oynanan maç (1-1), turnuvada öncesinde oynanan tüm maçları oyun süresi açısından geride bıraktı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, maçın fiili süresi 59 dakika 13 saniye olarak kaydedildi, bu da karşılaşmanın yüksek tempoda geçtiğinin açık bir göstergesidir.

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Bu rakam, her iki tarafın da hücumdaki isteklerini ve zaman kaybetmekten kaçınmalarını yansıtıyor. Turnuvanın diğer maçlarına kıyasla topun sahada uzun süre kalması, açık ve hızlı tempolu bir karşılaşma ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Ismail El-Sibari, 21. dakikada kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kalarak Atlas Aslanları'nı öne geçirdi, ancak 32. dakikada Vinicius Junior, ceza sahasına girerek muhteşem bir vuruşla Selecao için skoru eşitledi.

Fas ve Brezilya, Pazar sabahı (GMT) İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 mağlup ettiği maçın da oynandığı C Grubu'nda mücadele ediyor.

Brezilya, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu hayal ederken, Fas ise geçen turnuvada (Katar 2022) Arap ve Afrika takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer alarak Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını elde etmişti.



