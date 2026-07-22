Raja Club Athletic Başkanı Jawad Ziyat, bugün çarşamba günü, Faslı takımın taraftarları için sevindirici haberler açıkladı.

Ziyat, Faslı "Le360 Sport" sitesine verdiği ve önümüzdeki saatlerde yayınlanacak olan özel röportajda, yeşil kartalların kalesi "El-Vazis Kompleksi"nin yenileme projesinde yeni bir aşamanın başladığından bahsetti.

Yeşil kalenin başkanı, Raja'nın tarihi yatakhane merkezinin yıllarca süren duraklamanın ardından yeniden faaliyete geçeceğini teyit etti; bu adım, yönetim kurulunun yeşil kulübün en önemli simgelerinden birine yeniden değer kazandırma arzusunu yansıtıyor.

Ziyat, yatakhane merkezinin yaklaşık 50 yatak kapasitesine sahip olacağını ve alt yaş kategorilerindeki oyuncuların konaklaması ile yetiştirilmesi için uygun koşullar sağlayacağını; bunun da, yetiştirmeye yatırımı kulübün geleceği için temel bir dayanak olarak gören bir vizyon çerçevesinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Raja Başkanı, El-Vazis Kompleksi içinde çalışmaların sürdüğünü, bunların sahaların yeniden düzenlenmesini, çeşitli tesislerin modernize edilmesini ve ayrıca kulübün tarihini ve başarılarını belgeleyen, köklü kimliğini ve değerlerini yansıtan Raja Club Athletic'e özel bir müze kurulmasını kapsadığını vurguladı.

Ziyat, birincil hedefin El-Vazis Kompleksi'ni Fas'taki en önde gelen yetiştirme merkezlerinden ve spor tesislerinden biri olarak doğal konumuna geri döndürmek ve A takıma ile tüm yaş kategorilerine hizmet edecek, kulübün yeni sportif ve idari projesiyle uyumlu entegre bir alan sağlamak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.