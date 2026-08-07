Raja Sportif Kulübü'nün spor ve ticari faaliyetlerini yönetmekle görevli spor şirketi RAJA S.A., önümüzdeki üç sezon boyunca kulübün çevrimiçi bilet yönetiminde resmî ve münhasır ortağı olacak webook.com ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bu ortaklık, kulübün faaliyetlerinin dönüşümünde yeni bir aşamayı temsil ediyor ve net bir hedefe yanıt veriyor: Raja taraftarlarına en iyi uluslararası standartlara uygun, modern ve kolay erişilebilir bir bilet deneyimi sunmak.

Taraftar odaklı tasarlanmış bir bilet deneyimi

Bu ortaklık kapsamında webook.com, taraftarın bilet satın alımından stadyuma girişine kadar yolculuğunun her aşamasını basitleştirmek için tasarlanmış yeni nesil bir bilet çözümü hayata geçirecek.

Taraftarlar koltuklarını hassas bir şekilde seçebilecek, konumlarını üç boyutlu teknolojiyle önizleyebilecek ve tamamen dijital, güvenli bir bilet edinebilecek. Ayrıca resmî bir pazar, taraftarın maça katılamadığı durumlarda bileti gönül rahatlığıyla yeniden satmasına olanak tanıyacak. Dijital ürünlere yönelik resmî bir mağaza da taraftarlara kulübün resmî dijital ürünlerini sunarak bu deneyimi tamamlayacak.

Gelişime açık bu platform, maç günü deneyimini daha akıcı, daha kişiselleştirilmiş ve daha bağlantılı hale getirmek için kademeli olarak yeni hizmetleri de bünyesine katacak.

Kulübün dönüşümüne hizmet eden bir ortaklık

Biletlemenin modernizasyonu, RAJA S.A.'nın gelişim stratejisinde önemli bir eksen oluşturuyor. Teknolojik boyutun yanı sıra bu ortaklık, kulübün taraftarlarını daha iyi tanımasını, taraftarlarıyla doğrudan ilişkisini güçlendirmesini ve maç günlerine bağlı gelirlerinin optimum ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

webook.com'un tercih edilmesi, özellikle teknolojik çözümün kalitesini, kullanıcı deneyimini, ortağın operasyonel kapasitesini ve Raja taraftarları gibi bu büyüklükte ve bu bağlılıkta bir taraftar kitlesine sahip bir kulübe eşlik edebilme kabiliyetini içeren bir değerlendirme sürecinin ardından geldi.

RAJA S.A. Genel Müdürü Nawal El Aidaoui şunları söyledi: «Taraftarlar, gelişim stratejimizin merkezinde yer alıyor. Biletleme, taraftarların kulüple olan yolculuğunda temel bir an oluşturuyor ve hedefimiz yalnızca bilet satışını dijitalleştirmekle sınırlı değil. Daha basit, daha akıcı ve daha güvenli bir deneyim sunmak, aynı zamanda taraftar kitlemizin beklentilerini daha iyi anlamamıza ve onunla sürekli olarak daha güçlü bir ilişki kurmamıza olanak tanıyan bir platforma kavuşmak istiyoruz.»

Raja'nın hizmetinde webook.com'un teknolojik uzmanlığı

webook.com; spor ve eğlence alanındaki organizatörlere, kurumlara ve büyük aktörlere etkinliklerinin yönetimi ve pazarlanmasında eşlik ediyor. 180'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, Fas'ta halihazırda Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (FRMF) münhasır bilet ortağı olup federasyonun resmî portalını yönetiyor.

Bu uzmanlık; Fas futbolunun en büyük randevularına özgü talep zirvelerini yönetme konusunda kanıtlanmış bir kapasiteye ve biletlerin gerçek taraftarlara ulaşmasını güvence altına almak amacıyla yasa dışı yeniden satış ile karaborsayla mücadele için tasarlanmış bir güvenlik sistemine dönüşüyor.

Bu ortaklık aracılığıyla webook.com, Raja Sportif Kulübü'nün özelliklerine, taraftar kitlesinin büyüklüğüne ve maçlarının organizasyon gereksinimlerine uygun bir çözüm sunmak için teknolojik ve operasyonel uzmanlığını seferber edecek. Platform, sezonlar boyunca yeni hizmetleri bünyesine katarak ve taraftarların alışkanlıklarına yanıt vererek gelişecek; bunu yaparken yüksek düzeyde güvenlik, güvenilirlik ve performans sağlayacak.

webook.com Fas Genel Müdürü Amine Alaoui de şunları söyledi: «Bölgenin en büyük ve en tutkulu taraftar kitlelerinden birinin sahiplendiği tarihî bir kurum olan Raja Sportif Kulübü'ne eşlik etmekten özellikle gurur duyuyoruz. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile ortaklığımızın ardından, bu yeni taahhüt, teknolojimizi ve uzmanlığımızı Fas futbolunun hizmetine sunma irademizi teyit ediyor. Hedefimiz; Raja'yı taraftarlarına daha da yakınlaştıran ve maç günü deneyiminin modernizasyonuna katkı sağlayan basit, güvenilir ve yenilikçi bir bilet deneyimi inşa etmek.»

webook.com ile yapılan bu ortaklık, RAJA S.A.'nın kulübün faaliyetlerini modernize etmeyi, taraftarlarının deneyimini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeyi ve spor hedeflerini desteklemek üzere gelirlerini artırmayı amaçlayan genel stratejisi kapsamında yer alıyor.

RAJA S.A. hakkında

RAJA S.A., 250 milyon dirhem sermayeli, Raja Sportif Kulübü'nün spor ve ticari faaliyetlerinin profesyonel yönetimine adanmış bir spor şirketidir. Sermayesinin %60'ı Ports4Impact'e, %40'ı ise Raja Sportif Kulübü Derneği'ne aittir. RAJA S.A., sportif performansı ekonomik kalkınma, inovasyon ve toplumsal sorumlulukla birleştirerek Fas ve Afrika sporunda başlıca bir aktör olmayı hedeflemektedir.

webook.com hakkında

webook.com, 180'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir bilet ve etkinlik platformudur. Fas'ta, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun münhasır bilet ortağıdır ve federasyonun resmî portalını yönetmekte olup biletleme, taraftar verileri, erişim kontrolü ve stadyum lojistiğini kapsamaktadır. Platform ayrıca Jazzablanca ve Casablanca Music Week başta olmak üzere Fas'ın en büyük kültürel randevularının biletlemesini de üstlenmektedir.