Raja Casablanca, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi, geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği transferlerle yetinmeyerek, şu anda takımın orta sahasına önemli bir katkı sağlayabilecek yeni bir transferi bitirmek için çalışıyor.

«Le Site Info Sport» sitesine göre Raja, Portekizli oyuncu Michel Rosinho ile görüşmelere başladı. Görüşmeleri, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde takıma katılması konusunda bir anlaşmaya varmak için temasları yürüten kulübün sportif direktörü Matias Rogerio yönetiyor.

Aynı kaynak, Matias Rogerio'nun Raja'nın sportif komitesiyle koordineli bir şekilde, oyuncunun önümüzdeki dönemde takıma transferinin önünü açacak bir anlaşmaya varmak amacıyla Michel Rosinho'nun menajeriyle müzakereleri yürüttüğünü belirtti.

Transferin tamamlanma ihtimali güçlü görünüyor; özellikle de Portekizli oyuncu serbest kaldığı için Raja'ya, transfer bedeli konusunda başka bir kulüple müzakere etmeye gerek kalmadan onu kadrosuna katma fırsatı doğuyor.

Raja'nın bu hamlesi, orta sahasını güçlendirme isteği çerçevesinde geliyor. Kulüp yetkilileri, önceki deneyimlerinde biriktirdiği tecrübeleri göz önünde bulundurarak Michel Rosinho'yu istenen katkıyı sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyor.

Portekizli oyuncu kariyeri boyunca birçok deneyim yaşadı; son durağı, serbest kalmadan önce Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns oldu. Bu durum, Raja'nın onu kadrosuna katmak için müzakerelere girmesinin önünü açtı.

Raja yönetimi, bu hamlelerle daha güçlü ve rekabet edebilecek bir kadro kurma isteği doğrultusunda, yeni sezon başlamadan önce takımın kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.