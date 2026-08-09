Faslı milli yıldız Sofiane Rahimi, dokunaklı ve insani bir anda, babasının sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yüreğini burkan acıyı sosyal medya platformlarında paylaştığı hüzün dolu bir mesajla dile getirdi. Bu mesajla, taraftarların sahada en görkemli haliyle görmeye alıştığı futbolcunun insani yüzünü gözler önüne serdi.

Son derece etkileyici bir paylaşımda Rahimi, yüreğinden gelen sözlerle duygularını döktü ve şöyle dedi: "Babamın hastalığından başka hiçbir şey beni kıramadı. O acı çektiğinde kalbim acıyor, artık yeter ya Rabbim, onun acı çektiğini görmeye takatim kalmadı." Bu, babasının içinde bulunduğu zorlu sağlık durumu nedeniyle yaşadığı ıstırabın büyüklüğüne dair açık bir itiraftı.

Faslı golcü, acısını dile getirmekle yetinmedi; ellerini yüce Allah'a dua etmek için kaldırdı ve huşu dolu sözlerle yalvardı: "Ya Rabbi, onun hastalığının beni ne kadar kırdığını biliyor ve görüyorsun; onun zayıflığına merhamet et ve haline lütfet, ya Rabbi babama şifa ver."

Rahimi, etkileyici mesajını takipçilerinden ve sevenlerinden babasının acil şifası için dua etmelerini isteyerek tamamladı; bu çağrı, ailesinin geçirdiği bu zorlu sınav sırasında manevi desteğe ne denli ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Faslı yıldızın paylaşımına binlerce takipçi kısa sürede tepki verdi; Arap dünyasının dört bir yanından dayanışma ve dua mesajları yağdı. Bu, nadir bir insani zayıflık anında herkese kalbini açan futbolcuya duyulan büyük insani şefkati yansıtan bir tabloydu.

Rahimi'nin, babasının çektiği hastalığın ayrıntılarını açıklamadığı belirtilirken, dokunaklı sözleri hayattaki ilk dayanağı olan adamın hastalıkla mücadele ettiğini izlerken yüreğini burkan acının büyüklüğünü yansıtmaya yetti.