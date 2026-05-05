"Raheem Sterling, Feyenoord tarafından gözden düşürüldü; bu proje başarısız oldu"

FC Rijnmond'da gazeteci Sjoerd Mossou, Raheem Sterling'in Feyenoord'daki kısa macerasının başarısız olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıyor. Rotterdam ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak gibi görünse de, İngiliz oyuncu eski süper yıldız statüsüne yakışır bir performans sergileyemedi.

Feyenoord, 31 yaşındaki Sterling'i büyük bir heyecanla De Kuip'e transfer etmişti, ancak onun sahadaki etkisi şu ana kadar oldukça sınırlı kaldı. Yedi Eredivisie maçında toplam 349 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, sadece bir asist yaptı.

Artık genç oyuncu Tobias van den Elshout (19), aslen orta saha oyuncusu, Sterling'in yerine tercih ediliyor. Fortuna Sittard'a karşı (1-2 galibiyet) Gaoussou (23) Diarra yedek olarak tercih edildi.

Algemeen Dagblad gazetesi için çalışan Mossou, acı bir sonuca varıyor. “Raheem Sterling silindi, bu başarısız bir proje. Durum gayet açık, yine de büyüleyici bir transfer olmaya devam ediyor. O anda da öyleydi.”

Gazeteci küçük bir araştırma yaptı. “Bir süre önce bu konuyu derinlemesine inceledim ve bazı kişilerle konuştum. Spor bilimcileri arasında, üst düzey oyuncuların oynayabileceği maç sayısının sınırının 500 olduğu yönünde bir kural var. Elbette Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi istisnalar da var.”

“Ancak Sterling, Liverpool’da çok genç yaşta ilk kez sahaya çıktı ve hemen çok sayıda maç oynadı. Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart’ta da biraz böyle bir durum vardı. Onlar da gençlik yıllarında çok fazla maç oynadılar ve bu durumda daha çabuk tükenir ve o sınıra daha çabuk ulaşırsınız. Görünüşe göre onun durumunda da durum aynen böyle,” diyor Mossou.

Feyenoord, Sterling'in sona eren sözleşmesini uzatmaya niyetli değil. Forvet, bu sezonun ardından Avrupa dışında forma giyebilir.