Rahatsızlığın ardından… Mourinho, Vinícius ile ilgili görüşmelere müdahil oldu

Real Madrid, Brezilyalı oyuncusu Vinícius Júnior’un, milli takımıyla Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırmaya çalışıyor.

"Sport" gazetesi, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun, sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Vinícius'un sözleşme yenileme görüşmelerine katılmak istediğini bildirdi.

Mourinho, Vinícius'un geleceğinin bir krize dönüşmesini önlemeye çalışıyor; zira Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin son yılına bir anlaşma sağlanamadan girmesi, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Vinícius'un tutumu ise net: Real Madrid'de kalmak istiyor, ancak her ne pahasına olursa olsun değil; sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda kulüp için önemli bir yatırım varlığı olarak da değerinin tanınmasını talep ediyor.

Sport gazetesi, “Real Madrid, tarafların eninde sonunda bir anlaşmaya varacağına inanıyor, ancak Vinícius, müzakerelerin Dünya Kupası öncesindeki noktasında kalmış olmasına rağmen, anlaşmanın yakında imzalanacağına dair bazı basında sızan haberlerden rahatsızlık duyuyor” diye belirtti.

Bu nedenle Mourinho, konunun uzun soluklu bir tartışma dizisine dönüşmesini önlemek amacıyla oyuncuyla bizzat iletişime geçerek doğrudan müdahale etmeye karar verdi.

Portekizli teknik direktörün felsefesi net bir fikre dayanıyor: Takımında herkese yer var. Dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına sahip olduğunun farkında ve görevi, geçen sezon yaşanan hataları önlemek için bu parçaları doğru şekilde düzenlemek.

Real Madrid’in yıldızları hakkındaki tartışmalar saha sınırlarını aştı; Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa dönemlerinde de tartışmalar devam etti, hatta takım içinde “kamplar” ve “bölünmeler” olduğu konuşulmaya başlandı. Mourinho, bunun tekrarlanmasına izin verme niyetinde değil, ancak bunu sakinlik ve esneklikle başarmaya çalışıyor.

Tartışmalar, ister maaş ister Real Madrid’in sunduğu sözleşme yenileme primi olsun, rakamlar etrafında dönmeye devam ederken, Mourinho, Vinícius ile yüz yüze görüşerek diyaloğu kişisel boyuta taşımak ve onu, sürdürülebilirliğini korumak için tekrar şampiyonluk kürsüsüne dönmesi gereken bir projenin temel direklerinden biri olacağına ikna etmek istiyor.