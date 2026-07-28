“Rahat bir söz”le başlayan süreç: İlkay Gündoğan, Pep Guardiola’nın ilginç planını açıkladı

Gündoğan, Sky'a verdiği röportajda, "Nürnberg ile hâlâ çok yakın bir bağım var, çünkü kulüp benim için elbette hâlâ çok önemli bir yerde. Kulübe ve şehre çok minnettarım. Elbette bir gün hangi rolde olursa olsun geri dönmeyi düşünebilirim" dedi. "Bu bir ya da iki yıl futbolcu olarak olur ya da yönetici, teknik direktör olarak olur. Bunların hepsi mümkün."









Ancak 35 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda şu itirafta bulundu: "Tamamen dürüst olmam gerekirse, yeniden 2. Lig'de oynamaya çok da hevesli değilim, ki bu çok yorucu bir lig. Bu lige büyük saygı duyuyorum. Ama benim şu anda nerede olduğuma da bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi oynayan bir kulüpteyim ve kendimi bu seviyede çok ama çok rahat hissediyorum."

Gündoğan, bir dönem Nürnberg'de profesyonel futbola adım attıktan sonra 2011 yılında 20 yaşındayken Borussia Dortmund'a geçti. Manchester City'deki başarılı yılların ve FC Barcelona'daki bir dönemin ardından 2025'te Galatasaray'a transfer oldu. Nürnberg ise uzun yıllardır ikinci ligde takılıp kalmış durumda.

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın özel planını açıkladı

Gündoğan, Türk devinde şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta iki gol ve beş asist üretti. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Gündoğan, "Şu anda yılın ötesini planlamak istemiyorum" dedi. "Şu anki durumda devam etmek isterim, Galatasaray'da da tabii ki, çünkü burada kendimi çok rahat hissediyorum."

Ancak Gündoğan için yakında başka heyecan verici bir seçenek daha ortaya çıkabilir: Kendisinin açıkladığına göre, uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktörü Pep Guardiola onu olası bir yardımcı olarak düşünüyor. Guardiola'nın geçen yıl bu konuda "laf arasında bir şey" söylediğini aktardı: "Bana, birkaç yıl daha oynamamı ve sonra bir gün onun yardımcı antrenörü olacağımı söyledi ama şu anda onun bir işi olmadığı için bekleyip görmek lazım."

Guardiola'nın son olarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşuluyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi. Teknik direktörlük için B lisansını zaten almış olan Gündoğan, "Sonuçta benim için de iyi oldu, böylece henüz bu kararı vermek zorunda kalmam" dedi. Gündoğan'a göre Guardiola'nın yardımcısı olarak bir gelecek, "çok rahatlıkla gözümde canlandırabildiğim bir seçenek".