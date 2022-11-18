Rafaela Pimenta: Pogba Juventus için sorumluluk hissediyor

Yaz transfer döneminde transfer olduğu Juventus'ta şu ana dek sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayan Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, Fransız oyuncunun takımı için büyük bir sorumluluk hissettiğini ve Juventus için sahalara dönmeye sabırsızlandığını söyledi.

Menisküs ameliyatı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Pogba'nın son durumunu Marca'ya değerlendiren Pimenta yıldız oyuncunun sorumluluktan kaçmayacağını söyledi.

"Paul, Mino Raiola ve benden ne beklediği konusunda her zaman çok netti. O harika bir karaktere sahip olan bir savaşçı. Neyi yapıp neyi yapamayacağını bilir. Her zaman ciddi ve son derece profesyonel.

Juventus'a büyük bir aidiyet duyuyor ve futbolda sorumluluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Dünya Kupası'nda olmadığı için acı çekiyor ama günün sonunda iyileşmek için önüne bakması gerektiğinin farkında.

Mino'yu elbette özlüyoruz. Hepimiz oun dünyasında yaşadık. O büyük bir referans noktasıydı ve aramızdan ayrılması bizim için çok zor oldu. Yokluğunu oyuncularla birlikte yaşıyoruz.

Futbol çok değişti ve hepimizin yeni kurallara uyum sağlaması gerekiyor. Bu spor artık çok daha evrensel. Çinli ya da Katarlı taraftarlar bile Barcelona'yı yakından takip edebiliyor.

Los Angeles'ta Real Madrid, Valencia veya Sevilla taraftarları görebilirsiniz. Metaverse ve diğer teknolojilerin bizi birbirimize daha da yakınlaştıracağına inanıyorum"