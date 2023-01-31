Portekizli yıldızın serbest kalma bedelinin yarı yarıya düşürülmesini istemesi, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon lider Napoli'nin 15 puan gerisine düşen Milan, yıldız oyuncusu Rafael Leao ile yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre anlaşmazlığın temel sebebi serbest kalma bedeli hakkında yaşanıyor.

Yarı yarıya düşmesini istiyor

Habere göre 23 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme için yıllık 7 milyon euro teklif eden Milan yönetimi, Leao'nun mevcut kontratındaki 150 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 70-80 milyon euro bandına çekilmesi yönündeki talebi kabul edilemez buldu.

Sözleşmeye serbest kalma bedeli koydurmak istemeyen Milan bu nedenle Leao ile görüşmeleri durdurdu.

Milan'da futboldan sorumlu olan efsane isim Paolo Maldini ile arasında yüksek bir gerilim olduğu bilinen Leao, bu sezon Serie A'da süre aldığı 19 karşılaşmada sekiz gol atarken, beş de asist yapmıştı. Kontratını yenilememesi halinde 2024 yazında serbest kalacak olan 23 yaşındaki yıldız takımının geçen sezonki şampiyonluğunda 11 gol, 9 asistle oynamıştı.