Rafa Silva’dan Beşiktaş’a flaş yanıt! ‘Yıpratmak için kullanıldı’

Siyah-Beyazlı ekibin yıldızı Rafa. Silva’nın menajerinden son günlerde yaşanan krize yönelik açıklama yayınlandı.

Bu açıklamaların ardından Cumartesi akşamı Rafa Silva ve menajerlik şirketinden Beşiktaş'a 20 maddelik bir yanıt verildi.

Menajerlik şirketinden şu açıklama paylaşıldı:

Beşiktaş yetkilileri tarafından sporcu Rafa Silva ve menajerlerinin onurunu ve profesyonelliğini zedeleyen yalanlar nedeniyle, mevcut durumu açıklamamız gerekmektedir:

1. Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki mevcut durumdan memnun olmadığı ve takıma katıldığında beklediklerinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı doğru: Rafa'nın beklentisi şampiyonluk için mücadele etmek ve Avrupa kupalarında olumlu sonuçlar almaktı.

2. Kulüpte yönetim değişiklikleri ve birçok teknik direktör değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan artan istikrarsızlık, sonuç alamamanın verdiği hayal kırıklığına rağmen örnek bir profesyonel olmaktan asla vazgeçmeyen bir sporcunun hayal kırıklığını daha da artırıyor; bu, taraftarların ona her zaman gösterdiği ve göstermeye devam ettiği muazzam sevgiden de kolayca anlaşılabiliyor.

3. Beşiktaş ile anlaşma kararı, diğer Türk kulüplerini seçme ve bilindiği üzere Suudi Arabistan, Katar ve hatta bazı büyük Avrupa liglerinin en güçlü kulüpleriyle anlaşma fırsatı varken, yalnızca ve yalnızca Rafa Silva'ya aitti. Bunu, Beşiktaş'a ve kendisine vaat edilen her şeye inandığı için yaptı.

4. Ancak gerçekler ve vaatler uyuşmadı. İşler en iyi şekilde başladı (2024 Süper Kupa zaferi), ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş'ı tercih etmesinde belirleyici olan varsayımlardan sapmalar hızla ortaya çıkmaya başladı.

5. Rafa için mesele hiçbir zaman maddi değildi; çünkü öyle olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi.

6. Hayal kırıklığını daha da kötüleştiren şey ise, sporcunun, kendisini ne yazık ki hiçe sayan Beşiktaş başkanının 'João Mário ayrıldıktan sonra Rafa kimseyle konuşmadı ve takım arkadaşlarından çok kendi köpeğiyle vakit geçirdi' şeklindeki açıklamaları karşısında olumsuz bir şekilde şaşırdığını gizlememesi.

7. Rafa Silva, taraftarlardan en başından beri gördüğü tüm destek için minnettar. Üstelik bu destek devam ediyor. Bugün basın toplantısında dile getirilenlerin aksine, Rafa Beşiktaş'ta kendini hiçbir zaman kimseden, hele ki kulübün kendisinden üstün görmedi ve her koşulda ve her anda, antrenmanlarda, kamplarda ve maçlarda takıma saygı gösterdi. Formasını giydiği tüm kulüplerde de aynı şekilde davrandı.

8. Ancak gerçek şu ki, mevcut durumda, şimdiye kadar yaptığı gibi sorumluluklarını sürdüremeyeceğini hissetmiş ve kulübe (Ekim ayında) ayrılma niyetini bildirerek, her iki taraf için de dengeli bir çözüm çağrısında bulunmuştur.

9. Kulüp başkanı, Futbol Direktörü ve oyuncu temsilcisi olarak benim de katıldığım bir toplantıda Rafa, durumu uzatmaktansa kariyerine son vermenin daha iyi olabileceğini öfkeli bir tonla itiraf etti. Bu, sadece bir öfke patlamasıydı. Şüpheye yer bırakmamak için Rafa kariyerine devam edecekti ve bu durum toplantı sırasında hemen netleştirildi.

10. Rafa Silva, taraftarların kendisine olan sevgisini kabul ediyor ve bu nedenle de Türkiye'de Beşiktaş dışında hiçbir kulübün formasını giymeyeceğinin altını çiziyor.

11. O zamandan beri yapılan görüşmelerde, Rafa Silva veya menajerinin hiçbir zaman tehditte bulunmadığının çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor! Bunun yaşandığı kesinlikle yanlış! Bu, sporcunun doğasında yok ve menajerlerinin de hiçbir zaman benimsemediği bir tavır.

12. Beşiktaş'a bonservissiz imza atan Rafa, kulübünün kabul etmesi halinde sözleşmesinde yer alan tüm haklarından vazgeçeceğini açıkça belirtti.

13. Ortada bir sözleşme var, bu nedenle Rafa ve menajerleri apaçık ortada olan gerçeği kabul ediyor: Fesih için her iki taraf (Rafa ve Beşiktaş) arasında bir anlaşma gerekiyor. İki taraf da bunu, tarafların hiçbirinin zarar görmeyeceği bir çerçevede yapmayı planlıyor.

14. Beşiktaş ise bonservissiz transfer edilen, 32 yaşında olan ve sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalan oyuncu için 15 milyon avroluk bedelden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

15. Kulüp Direktörü (Sayın Tuğkan Keçecioğlu) ile şahsen yaptığım tüm görüşmelerde her zaman samimiyet ve saygı ön plandaydı ve Rafa Silva'nın durumuna ilişkin anlayışlı davranıldı.

16. Bir menajer olarak misyonum tüm tarafları memnun edecek çözümler bulmak, bu asla değişmedi ve her zaman da öyle olacak, ancak her şeyden önce müvekkillerimin, bu durumda sadece bir müvekkil değil aynı zamanda uzun zamandır dostum olan Rafa Silva'nın çıkarlarını korumak da zorundayım.

17. Ne yazık ki, son günlerde Rafa Silva'yı kamuoyu önünde bir duruş sergilemeye "zorlama" girişimi olarak algılayabileceğimiz, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan birçok açıklama yapıldı. Onu tanıyanlar, asla böyle bir şey yapmayacağını bilir. Konuşmak istememesi, gollerini kutlamaması ve hatta şaşırtıcı bir şekilde gülümsememesi de dahil olmak üzere her şey onu yıpratmak için kullanıldı - ki bu arada, kamuya açık fotoğraflarla kolayca çürütülebilir.

18. Bu noktaya geldiğimizde asıl mesele, herkesin iyiliği için bir çözüm bulmak, biz de bu çözümü bulmaya kararlıyız. Gerçek şu: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, Beşiktaş'la sözleşmesi devam ederken diğer kulüplerden gelen teklifleri duymak istemiyor ve ayrıldığı güne kadar Beşiktaş'a saygı duyacak.

19. Rafa ve menajerleri, sağduyuyu ve ortak çıkarları öne çıkaracak bir yol aramaktalar. Ancak, bizim tarafımızdan hiçbir zaman herhangi bir şantaj veya tehdit olmadığından ve olmayacağından eminiz.

20. Rafa Silva, sözleşme yürürlükte olduğu sürece profesyonel bir oyuncu olarak sözleşmesel sorumluluklarının tamamını yerine getirmeye her zaman hazırdır.

21. Rafa Silva, Beşiktaş taraftarını çok seviyor ve ne olursa olsun, ne kadar yalan söylenirse söylensin, bu asla değişmeyecek.