Rafa Nadal hangi futbol takımını destekliyor? 22 Grand Slam zaferi bulunan tenis yıldızının tuttuğu takım hangisi?

Seçtiği spor dalında tarihe geçen İspanyol raket, ailesinden gelen bağların da etkisiyle sıkı bir futbol takipçisi.

2022'de Avustralya Açık ve Roland Garros'u kazanan Rafael Nadal, Grand Slam sayısını 22'ye çıkardı ve rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor, fakat İspanyol tenisçinin spora olan ilgisi kortlarla sınırlı değil.

Mallorca'da doğan Nadal çocukluğunda sıkı bir futbol seyircisiydi ve ilerleyen yıllarda profesyonel futbol oynama şansına da sahipti. Sonunda farklı bir yol seçse de kortlarda ter dökmediği anlarda futbol için ekran başına kilitlenmeye devam ediyor.

Peki tenisin efsane ismi hangi takımı destekliyor, ailesinin futbolla olan bağı ne ve futbolcu olma ihtimali var mıydı? GOAL bu soruları sizin için yanıtlıyor.

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Rafa Nadal hangi takımı tutuyor?

Nadal, Balear Adaları'nda doğup büyümüş olsa da uzun yıllardır fanatiklik derecesinde Real Madrid taraftarı.

Üstelik bunu yakın bir akrabasının Barcelona forması giymiş olması bile değiştirememiş. Nadal şöyle açıklıyor:

"Babam ve tüm ailem her zaman Real Madrid taraftarıydı."

"Amcam Barcelona'da oynarken elbette hepimiz onu destekledik."

"O Mallorca'ya döndükten sonra ise ikiye bölündük. Kimimiz hala Barcelona'yı tutuyor, kimimiz de Real Madrid'i."

Nadal dünyanın hangi köşesinde olursa olsun Real Madrid'in maçlarını kaçırmamak için büyük bir çaba gösteriyor.

'Benim Hikayem' isimli otobiyografisinde anlattıklarına kulak verelim:

"Çocukken futbol en büyük tutkumdu, bugün de öyle. Avustralya'da ya da Bangkok'ta bir turnuva oynuyorsam ve Real Madrid'in yerel saatle sabaha karşı beşte maçı varsa, uyanır ve maçı izlerim. Ertesi gün tenis maçım olsa bile."

"Antrenman programlarımı ve maçlarımı buna göre ayarlamaya çalışıyorum. Ben bir fanatiğim."

35 yaşındaki Nadal'ın gelecekte Real Madrid'de görev alabileceğine dair spekülasyonlar var. Nadal da bir açıklamasında başkanlık rolünün kendisine çekici geldiğini itiraf etmişti.

"Hoşuma gidip gitmeyeceğini soruyorsanız, elbette gider, neden gitmesin? Ama bu iş o kadar basit değil."

"Şu anda çok iyi durumdayız. Harika bir başkana sahibiz (Florentino Perez). Real Madrid'in bana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Yine de gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz. Bugün konuşabileceğimiz bir konu değil."

Rafa Nadal’ın Barcelona'da oynayan amcası kim?

Nadal'ın babasının erkek kardeşi Miguel Angel 1991-1999 yılları arasında sekiz sezon Barcelona formasını giydi.

Barcelona'dan önce Mallorca'da oynayan Nadal daha sonra yuvaya döndü ve kariyerini 2005'te burada noktaladı.

Stoper pozisyonunda oynayan Nadal, Camp Nou'da beş La Liga, üç Kral Kupası şampiyonluğu kazandı. Efsane Johan Cruyff'la birlikte çalışan Nadal, 1992'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı da kaldırdı.

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1997'de; Rafa Nadal'ın tarihin en iyisi olarak nitelediği Brezilyalı fenomen Ronaldo'nun liderliğinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran Barcelona, Miguel Nadal'ın orada olduğu süre boyunca UEFA Süper Kupa'yı da iki kez kazandı.

İspanya milli takımını 62 kez temsil eden Nadal, üç Dünya Kupası'nda boy gösterdi. 1996 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya, İngiltere'ye elenirken, David Seaman, Nadal'ın penaltısını kurtarmıştı.

Rafa Nadal futbolcu olabilir miydi?

Profesyonel sporcu olmanın hayalini kuran pek çok genç gibi Nadal da küçük yaşlarda farklı sporları denedi.

Futbol ve tenisteki yeteneğiyle dikkat çeken Nadal'ı zorlu bir seçim bekliyordu. Eğitim hayatının zorlukları da düşünüldüğünde iki sporu birlikte yürütmesi bir noktada imkansız hale gelmişti.

"İspanya'daki birçok çocuk gibi benim de hayalim profesyonel bir futbolcu olmaktı. Yedi yaşından beri tenis oynamama ve iyi iş çıkarmama rağmen futbol maçlarından önce hep daha fazla heyecanlanırdım."

"Sanırım futbolu tek başıma oynamadığım içindi. Takım arkadaşlarıma karşı bir sorumluluk duygusu hissediyordum."

"12 yaşındayken tenisi seçtim, çünkü teniste futboldan daha iyiydim."

Nadal'ın eski koçlarından Toni Mesquida, Mundo Deportivo'ya şöyle anlatmıştı:

"Rafa çocukken futbolu tenise tercih ediyordu. Fiziği ve tekniği kendinden büyüklerle oynamasına olanak tanıyordu. Ama tenisi seçerek doğru karar verdi. Elde ettiği başarıları hakediyor."

Jose Mourinho da Nadal'ın doğru tercihi yaptığını düşünenlerden, fakat Portekizli çalıştırıcı toprak kortlarda fırtına gibi esen Nadal'ın yeşil sahada da başarılı olabileceğine inanıyor.

2019'da Wimbledon'ı ziyaret eden Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

"O inanılmaz biri. Tenisi seçtiği için mutluyum, ama muhteşem bir futbolcu olabilirdi."

"1996'da, Barcelona'da amcasıyla birlikte çalıştım. Rafa'nın iyi futbol oynayabildiğini biliyorum. Sahip olduğu fizik, mentalite ve yetenekle bunu başarabilirdi."

"Ama iyi ki yapmadı. Çünkü teniste harika yerlere geldi."