Radja Nainggolan'dan Galatasaray'a yanıt

Fernando için alternatif arayışını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

2018-19 Süper Lig sezonunu şampiyon bitiren , yeni sezonda da şampiyonluk hedeflerini sürdürmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı ekibin, 'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a kiralama teklifi götürdüğü gündeme gelmişti. İtalyan bir haber sitesi olan Calcionews24, Nainggolan'ın bu teklifi reddettiğini iddia etti.

Inter'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Belçikalı futbolcunun İtalya'dan ayrılmak istemediği, hem Galatasaray'dan hem de Çin'den gelen teklifleri geri çevirdiği belirtildi.

2018'de 'dan Inter'e 38 milyon euro karşılığında transfer olan Nainggolan, geçen sezon çıktığı 36 maçta 7 gol 3 asistlik katkı sağladı.