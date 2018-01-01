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Radja Nainggolan kadro dışı bırakıldı!

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Inter Kulübü, takımın Belçikalı yıldızının kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Inter Kulübü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Roma'dan transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radja Nainggolan, futbol dışı disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

Hatırlanacağı üzere Nainggolan, Perşembe günü bir çetenin çeklerinde tahrifat yapmasıyla birlikte 150 bin euro kayba uğramıştı.

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İtalyan medyasında bu olayla ilgili çıkan haberlerde ise olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda Nainggolan'ın bir casinoda yüklü miktarda para kaybettiği iddia edilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada kadro dışı kararının gerekçesiyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz dönemlerde sigara ve alkol tükettiği ve düzensiz bir gece hayatının olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Nainggolan, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın kadrosuna da alınmamıştı.

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