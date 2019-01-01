Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

aylardır transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar 1 Eylül gecesi Kolombiyalı futbolcu ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Galatasaray bu kez de taraftarın heyecanla beklediği golcü futbolcunun geliş saatini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı yıldız, İstanbul'a iniş yaptıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek.