Xavi Hernandez, Pazar günkü El Clasico'nun La Liga üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına inanıyor, ancak karşılaşmanın takımının iyi formunu pekiştirmeye hizmet edeceğinden emin.

Xavi maçı sabırsızlıkla bekliyor, ekibinin zorlu bir maç içinde olduğunu ancak kazanmak için savaşacaklarını kabul ediyor.

"Çok özel. Zor ve karmaşık bir maç. Orada oynamak her zaman zordur. Hücum edip üç puan almak için oynayacağız" dedi.

Her zaman olduğu gibi, bu iki taraf karşılaştığında çok fazla baskı var ve bir galibiyet Barcelona'nın sezonu için çok şey ifade edebilir.

Xavi, "Yarın kazanmak bizi ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak için iyi bir konuma getiriyor." dedi.

"Yarın kazanma durumunda, bunu zaten sadece bir maç olarak görüyorum.

"Baskı aynı. Bu bir El Clasico ve kazanmak istiyoruz."

Barcelona maç öncesinde en büyük rakiplerinden ne bekleyeceğini tam olarak bilmiyor.

"Madrid bukalemun gibi. Yüklenecekler mi savunmada mı kalacaklar, bilemezsiniz" dedi.

"Ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Çok fazla topa sahip olmaya ve futbol tarzımızı oynamaya çalışacağız.

"Evlerinde oynarken, tüm maç boyunca önde baskı kuracaklarını hayal ediyorum. Oyunun her yönüne hazırlıklı olmalıyız."

Messi, Camp Nou'ya geri dönecek mi?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye Lionel Messi'nin Camp Nou'ya geri dönüp dönmeyeceği soruldu.

Basına verdiği demeçte Xavi, "O, tarihin en iyisi ve Barcelona'da her zaman hoş karşılanacak" dedi.

"Teknik direktör olduğum sürece, buraya gelmek isteyip istemediği önemli değil. Bence ona çok şey borçluyuz.

"PSG ile sözleşmesi var ve söyleyebileceğimiz çok az şey var. Her gün buraya gelip antrenmanları izlemek ve teknik direktörlerle konuşmak isteyip istemediği gibi. Bize verdikleri paha biçilemez."

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