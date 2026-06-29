Rabiot: Deschamps’a olanlar adil değil… İsveç karşısında mazeret yok

Fransız milli takımının orta saha oyuncusu Adrian Rabiot, teknik direktör Didier Deschamps’ın annesinin vefat haberinin ardından Les Bleus kadrosunun şok yaşadığını vurguladı. Rabiot, teknik direktörün 2026 Dünya Kupası sırasında yas tutmasının adil olmadığını, ancak futbolun gerçeklerinin bunu gerektirdiğini belirtti.

Rabiot, 32'li turda İsveç ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Annesinin vefatı ve kampı terk etmesi gerektiği bize bildirildiğinde, bu bizim için bir şok oldu. Ancak ona tam güven duyduk ve grup aşamasında Norveç karşısında elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu koşullarda yas tutması adil değil, ama futbol böyle."

Milanlı oyuncu, Deshamps’ın annesinin vefatı nedeniyle Fransa milli takım kampından birkaç günlüğüne ayrılmak zorunda kaldığını, ancak mevcut turnuvada elinden gelenin en iyisini yapmak için güçlü bir istekle geri döndüğünü belirtti.

Rabiot, teknik direktörün şu anki durumunu şöyle açıkladı: “Bu dönüş, onun kişisel durumunu bir kenara bırakmasına da olanak sağlayacak, bu onun için iyi bir şey. Çok etkilendi, ancak takıma yansımamasına ve bize herhangi bir olumsuz enerji aktarmamaya çalışıyor. Biz de onu desteklemek istiyoruz; bu, yapabileceğimiz en az şey.”

Rabiot, Salı günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Dünya Kupası son 32 turunda Fransa’nın İsveç ile oynayacağı maçtan bahsetti. Ülke milli takımının maça en büyük favori olarak girdiğini kabul eden Rabiot, aynı zamanda grup aşamasında takımın aldığı övgülerden sonra rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Rabiot sözlerine şöyle devam etti: “En büyük favori olduğumuzu biliyoruz, ancak daha önce elde ettiklerimize güvenmeye niyetimiz yok. Rahatlayamayız, tam konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor.”

Rabiot, Fransız milli takımının İskandinav ekibiyle oynayacağı maça son derece ciddiyetle hazırlandığını vurguladı ve rakibin özellikle hücum hattında iyi oyunculara sahip olduğunu ekledi.

31 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı Vinícius Júnior gibi diğer oyuncuların da eleştirdiği, tartışmalı MetLife Stadyumu'nun zemininden bahsederek, zeminin nispeten iyileşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rabiot, açıklamalarını sahanın durumunu değerlendirerek şu sözlerle tamamladı: “Saha zemini iyi durumda değildi, ancak az önce inceledik ve hafif bir iyileşme var; çim biraz daha uzamış ve daha yumuşak hale gelmiş,” dedi. Aynı zamanda, MetLife Stadyumu’nun zemin durumunun her iki takım için de eşit şekilde geçerli olduğu için takım için bir mazeret olmayacağını vurguladı.