Rabia, Messi ile karşılaşma öncesinde Firavunların gücünün sırrını açıklıyor

Mısır Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Rami Rabia, penaltı atışlarında Avustralya’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir şekilde son 16’ya kalmalarının ardından, Firavunlar’ın kendileri ve ülkeleri için tarih yazmaya çalıştıklarını vurguladı.

Normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere bittiği, ardından penaltı atışlarında 4-2 galip gelinen maçın ardından basına yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımında forma giyen Rabia, "Biz, büyük turnuvalarda engin deneyime sahip oyunculardan oluşan büyük bir takımız; bu nedenle bir gol yediğimizde bile zihinsel olarak çabucak toparlanıp yeniden mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Mısır adına penaltı atışlarında ikinci golü atan Rabia, “İşte bunu pekiştirmeye çalışıyoruz; dünyaya kendimiz ve ülkemiz için tarih yazdığımızı göstermek istiyoruz” diye ekledi.

33 yaşındaki savunma oyuncusu, grup aşamasında Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek Dünya Kupası finallerindeki ilk galibiyetini alan ve ilk kez eleme turlarına yükselen milli takımın “şu anda büyük bir özgüvenle oynadığını, oyunu arkadan kurmaya ve topu elimizde tutmaya çalıştığımızı, Maçın ritmini kontrol edebilecek ve topu doğru şekilde geri kazanabilecek oyuncularımız var.”

Arlington’daki “AT&T” Stadyumu’nda Mısırlı taraftarların seslerinin Avustralyalı taraftarların sesini bastırdığı muazzam taraftar desteğiyle ilgili olarak Rabia şunları söyledi: “Bu destek bizim için çok şey ifade ediyor. Sosyal medyada her şeyi görüyoruz ve taraftarların sevgisini hissediyoruz; bu bize çok büyük bir motivasyon sağlıyor.”

Ve şöyle devam etti: “Onları mutlu etmek için oynuyoruz ve onların mutluluğu, her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmamızı sağlıyor. Onlar mutlu olduğunda, doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz.”

Rabia sözlerini şöyle tamamladı: “Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Futbola olan tutkularını ve Mısır’a verdikleri desteği biliyoruz. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda bizim için güçlü bir motivasyon kaynağı.”