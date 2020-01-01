Quique Setien: Neymar ile çalışmayı çok isterim

Barcelona'nın teknik direktörü, Katalan ekibe geri dönme ihtimali bulunan Neymar ile çalışmak istediğini belirtti.

2017 yılında 'dan PSG'ye tarihin en yüksek bonservis bedeli olan 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, eski kulübüne geri dönmek istediğini söylemişti.

Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien de Brezilyalı oyuncunun bu isteğinin gerçekleşmesinden memnun olacağını belirtti.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Setien "Neymar gibi dünyanın en iyi oyuncularından biriyle çalışmayı çok isterim. Dürüst olmak gerekirse Messi'nin teknik direktörü olmak bir hayal gibi ama Neymar'ın da kadromuza katılması beni çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

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Taraflar yeniden bir araya gelmek istese de Goal'ün edindiği bilgiye göre Neymar, Barcelona'nın yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle önümüzdeki transfer döneminde de isteğine ulaşamayacak.

Setien, Barcelona ile adı anılan bir başka isim olna Lautaro Martinez hakkında ise "Kullandığım sistemde kullanabileceğim bir oyuncu." şeklinde konuştu.

Bu sezon PSG formasıyla 22 resmi maça çıkan Neymar, 18 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Lautaro Martinez ise 'e 31 maçta 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.