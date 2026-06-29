Quinten ve Jurriën Timber’in kardeşi Hollanda’da yeni bir kulüp buldu

Maastricht kulübü, resmi kanalları aracılığıyla Dylan Timber (26) ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı oyuncuları Quinten ve Jurrien'in ağabeyi, böylece Keuken Kampioen Divisie'de kalmaya devam edecek. Timber, son üç sezondur VVV-Venlo ile sözleşme altındaydı.

Sakatlık sorunları nedeniyle bu kulüp adına sadece on sekiz kez forma giyebildi. Timber daha önce Jong FC Utrecht formasıyla da Keuken Kampioen Divisie'de oynamıştı.

MVV’nin kulüp web sitesinde Timber tanıtıldı. “Dylan, kariyeri boyunca çok şanssızdı. Buna rağmen, futbol teknik ekibimizin dikkatini olumlu yönde çekti ve MVV ile sözleşme imzalamasından dolayı mutluyuz. Dylan burada yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.”

Timber, 2027 ortasına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Ardından MVV, sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahip olacak.

Utrecht doğumlu Timber, 2022 yılında Curaçao adına bir kez milli takımda forma giydi. Bu yaz Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.

Bu arada, Timber’ın ağabeyi de Feyenoord’da bir geçmişe sahip. 2008 ile 2010 yılları arasında Rotterdam kulübünün altyapısında forma giymişti.