Quinten Timber, Olympique Marsilya'dan ani ayrılışı hakkında: "Temmuz ayında ben..."

Quinten Timber, önümüzdeki yaz Olympique Marsilya'dan ayrılacak. En azından, Hollanda milli takımında 10 kez forma giymiş olan oyuncunun bir basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından Fransız basını böyle yorumluyor.

Geçtiğimiz kış, Marsilya 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Feyenoord'dan 4,5 milyon euro gibi mütevazı bir bedelle transfer etmişti. O zamandan beri Timber, Fransız liginde neredeyse tüm maçlarda forma giydi, ancak şu ana kadar hiçbir golün parçası olamadı. Marsilya şu anda altıncı sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ediyor.

Bu hedefi güçlendirmek için kulüp yönetimi, kadroyu antrenman tesislerinde "geçici gözaltında" tutmaya karar verdi. Timber bu konuda, "Bence bunu olumlu bir şekilde değerlendirmeliyiz," diyor. "Takımda olmaktan, birlikte olmaktan keyif alıyorum."

"Daha önce de söylediğim gibi, son maçlarda olduğundan çok daha iyi oynamalıyız, ileriye bakmalı ve pozitif kalmalıyız. Uzun süredir birlikteyiz. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, pazar gününe odaklanmalıyız. Hepimiz burada bir takım, bir kulüp olarak birlikteyiz. Bizim için önemli olan budur."

Son olarak, Fransız gazeteciler Timber'a geleceği hakkında sorular sordu, ancak o bu konuda hiç konuşmak istemedi. “Ocak ayında geldim ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için yüzde 100 kulübe odaklandım. Şu anda odaklandığım nokta bu, Pazar günü,” diyor Hollandalı oyuncu.

“Haziran veya Temmuz’da neler olabileceğini düşünmüyorum. Temmuz ayında görüşmelerime devam edeceğim, o zaman sorunuzu cevaplayabilirim. Şu anda Olympique Marsilya ile oynayacağımız son dört maça yüzde 100 odaklanmış durumdayım. Her şeyi kazanmak istiyorum. Bunu başarmanın tek yolu, bu maçlara konsantre olmaktır.”

“Başka hiçbir şeye odaklanmamalıyım. Çok fazla şey düşünürsem, bu bana enerji kaybettirir. Beni yorabilir ve sakatlıklara yol açabilir. Bu yüzden şu anda pek o konuyu düşünmüyorum. Elbette Dünya Kupası’nda neler olacağını düşünmek her zaman keyiflidir, ama sezonun bitiminden sonra nasıl olacağını göreceğiz,” diye bitiriyor.

Fransız medyası, Timber’ın yazın ardından da Marsilya’da oynayacağını açıkça teyit etmek istememesi nedeniyle, oyuncunun ayrılma hazırlıklarına başladığını düşünüyor. Dünya Kupası’na katılacağı neredeyse kesin olan Hollanda milli takım oyuncusunun sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.