'Quinten Timber kesin olarak Premier League kulübünü seçti'

Gazeteci Santi Aouna'nın pazar günü X'te aktardığına göre Quinten Timber, Olympique Marsilya'yı Crystal Palace için bırakıyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, şimdi iki kulübün nihai anlaşmaya varacağı anı bekliyor.

Premier Lig ekibinin, ocak ayında Feyenoord'dan 4,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Timber için ne kadar ödemek istediği henüz bilinmiyor. Orta saha oyuncusunun her zaman İngiliz ligine öncelik verdiği belirtiliyor.

Marsilya, Timber'dan gelecek parayı iyi değerlendirebilir. Pierre-Emile Højbjerg'in Newcastle United'a transferi kısa süre önce suya düştü ve Fransız devi bu nedenle on yedi milyon eurodan oldu.

İddialara göre Marsilya, on beş milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto ve Aston Villa da Timber ile anılıyordu ancak oyuncu tercihini Palace'tan yana yapacak gibi görünüyor.

Timber, bu yılın başında Marsilya'ya katılmasından bu yana on altı maçta forma giydi. Eski Feyenoordlu oyuncu, pazar akşamı AS Monaco ile oynanacak kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu arada Palace, Premier Lig'e oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Güney Londra ekibi henüz puanla tanışmadı ve cuma günü Manchester City'ye 1-4'lük skorla ağır yenildi.