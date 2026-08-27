Quilindschy Hartman radikal bir karar aldı: "Eyvah, umarım her şey yolunda gider..."

Quilindschy Hartman, sosyal medyadan uzaklaşma kararı aldı. Espanyol'un 24 yaşındaki savunmacısı, Instagram üzerinden hesabını devre dışı bırakacağını duyurdu.

Hartman, Instagram Stories'te paylaştığı son mesajında bu kararı neden aldığını anlattı. “Son aylarda Instagram hesabımı zaten başka biri yönetiyordu, çünkü benim sosyal medyaya olan ihtiyacım giderek azalmıştı.”

Hartman'a göre bu kararın özel bir sebebi yok. “Bunun dışında herhangi bir şey yok, ancak şimdilik hesabımı devre dışı bırakmayı ve bir süre tamamen uzaklaşmayı tercih ediyorum.”

Bu karar, eski Feyenoordlu futbolcunun kariyerindeki hareketli dönemin ardından geldi. Hartman, geçen yaz Feyenoord'dan Burnley'e transfer olmuş ve İngiltere'de ilk etapta umut vadeden bir başlangıç yapmıştı.

Sol bek, Burnley'deki ilk döneminde düzenli olarak forma şansı buldu, ancak daha sonra ilk 11'deki yerini kaybetti. Kış transfer döneminde ise Hartman, Ajax'a olası bir transferle anılmıştı.

Bu söylentiler, Feyenoord taraftarlarının bir bölümünde oldukça olumsuz karşılandı ve Hartman çok sayıda nefret mesajı aldı. Savunmacı, kısa süre sonra Amsterdam'a transferin hiçbir zaman gerçekten somut olmadığını düşündüğünü söylemişti.

Bu yaz ise kariyerinde yeni bir adım daha geldi. Burnley, Hartman'ı bu sezon Espanyol'a kiraladı ancak oyuncu, iki lig maçının ardından hâlâ La Liga'daki ilk maçına çıkmayı bekliyor ve her iki karşılaşmada da doksan dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Hartman, “bunun dışında herhangi bir şey yok” diye vurgulasa da aldığı bu karar yine de bir miktar endişe yarattı. Instagram üzerinden paylaşım yapan magazin kanalı RealityFBI, “Umarım her şey yolundadır” yorumunu yaptı.





Instagram: @quilindschy



