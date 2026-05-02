İspanyol gazeteci Ángel García'nın haberine göre, Quilindschy Hartman dikkat çekici bir transferin eşiğinde. Espanyol, Burnley ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor ve 24 yaşındaki sol bek oyuncunun transferini kısa sürede sonuçlandırmayı umuyor.

García'ya göre, perde arkasında transferin detayları üzerinde yoğun bir şekilde çalışılıyor. Hem Burnley hem de Espanyol'un sahibi olan kulüp sahibi Alan Pace'in müzakereleri doğrudan yönettiği belirtiliyor. Bu da hızlı hareket etmeyi mümkün kılıyor.

Kesin bir transfer Espanyol için mali açıdan mümkün olmadığından, kiralama anlaşması en mantıklı seçenek olarak görünüyor. Burnley, geçen yaz Hartman'ın hizmetleri için Feyenoord'a 10 milyon euro ödemişti. Ancak kulüp, Championship'e düşmesi nedeniyle esnek davranmaya hazır.

Hartman bu sezon 23 resmi maça çıktı ve her seferinde ilk 11'de yer aldı. Hartman'ın olası transferi, Carlos Romero'nun Espanyol'dan ayrılmasıyla yakından bağlantılı. Sol bek, kiralık süresinin ardından Villarreal'e geri dönecek ve bu pozisyonda bir boşluk oluşacak. Espanyol bu pozisyonu hemen yeniden doldurmak istiyor.

Dikkat çeken bir detay ise, Hartman'ın Ocak ayında RCDE Stadyumu'nda Espanyol'un bir maçını izlemiş olması. Bu ziyaret, şimdi somut ilginin ilk işareti olarak görülüyor. O zamandan beri temaslar daha da yoğunlaştı.

Burnley için, küme düşmenin ardından yaşanan sportif ve finansal durum nedeniyle Hartman'ın geçici olarak ayrılması tartışılabilir bir konu. Kulüp, Hartman'a yaptığı yatırımı korumak istiyor ve kiralamayı mantıklı bir ara çözüm olarak görüyor.