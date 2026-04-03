Pyramids, ENPPI'yi ezip geçerek Mısır Kupası finaline yükseldi

Pyramids, Cuma akşamı Petrosport Stadyumu'nda ENPPI'yi 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Mısır Kupası finallerine yükseldi ve takım, tarihindeki ikinci şampiyonluğa doğru yoluna devam etti.

Pyramids maça güçlü bir başlangıç yaptı ve Mustafa Zico 14. dakikada skoru açtı, ardından Nasir Maher 35. dakikada penaltıdan skoru artırdı.

İkinci yarıda takım hücumdaki baskısını sürdürdü ve Nasir Maher 54. dakikada üçüncü golü attı, ardından Mahmoud Zallaka sadece 6 dakika sonra dördüncü golü atarak gol şölenini tamamladı.

Bu galibiyetle Pyramids, 10 Mayıs'ta oynanacak final maçında Z Club ile karşılaşacak. Bu maç, Pyramids'in 2024'te ilk şampiyonluğunu kazandığı önceki final maçının rövanşı niteliğinde olacak.

Enppi ise genç oyuncularına güvenmeye devam etti. Maçta 2005 ve 2007 doğumlu oyuncular yer aldı. Bu deneyim, sonuç ne kadar ağır olursa olsun, kulübün yükselen yeteneklere fırsat verme yönündeki eğilimini teyit ediyor.