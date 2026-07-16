PSV, yedi milyon avroluk fiyaskoyu kısa sürede elden çıkarabilecek gibi görünüyor

Adam Nagalo, PSV'den ayrılmak üzere. Voetbal International ve Eindhovens Dagblad, Türkiye'de birinci lige yükselen Corum FK'nın bu defans oyuncusu için 2,5 ile 3 milyon euro arasında bir teklifte bulunduğunu bildiriyor.

PSV, Eindhoven'da kadroda yer bulamayan savunma oyuncusunun yaz transferi konusunda Corum ile görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa, sağlık kontrolünün ardından Türkiye'de çok yıllık bir sözleşme imzalanacak.

Teknik direktör Earnest Stewart, geçen sezonun kış transfer döneminde Nagalo’yu satmak istemişti. O dönemde oyuncu nihayetinde Konyaspor’a kiralanmıştı. Şimdi ise Burkina Faso’lu 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir Türkiye macerası ufukta görünüyor.

Nagalo, 2024 ortasında büyük beklentilerle PSV'deki macerasına başlamıştı; PSV, o dönemde Danimarkalı FC Nordjsaelland'a yedi milyon euro ödemişti. Genç savunma oyuncusu, yedek olarak oyuna girdiği maçlar da dahil olmak üzere sadece on iki maça çıkabildi.

Merkez savunma oyuncusu, kısa bir süre öncesine kadar Peter Bosz’un kadrosuyla antrenmanlara katılmıyordu. Bu durum, PSV teknik direktörünün Nagalo için şampiyon takımda bir gelecek görmediğini gösteriyor.

PSV, Nagalo’yu zararına satıyor, ancak yine de iki yıl önce transfer ettiği bu oyuncunun satışından birkaç milyon kazanıyor. Nagalo’nun Eindhoven’daki sözleşmesi üç sezon daha devam edecek.