Lutsharel Geertruida'nın PSV'ye gelme ihtimali yeniden biraz daha arttı. Bunu De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns duyurdu.

Bunun nedeni, RB Leipzig'in (çok) fazla kalabalık bir kadroya sahip olması. Almanya'dan kaynaklara göre teknik direktör Martín Demichelis'in şu anda elinde 34 A takım oyuncusu bulunuyor ve bu sayının 28'e düşürülmesi gerekiyor.

Geertruida, ayrılması gündemde olan isimlerden biri gibi görünüyor. Çok yönlü savunmacı, Hollanda'ya dönmek istediğini gizlemedi.

PSV, yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli gerektirecek Geertruida'nın imzası için şu anda ciddi şans taşıyan tek Eredivisie kulübü konumunda. Eindhoven ekibi, savunma hattına kaliteli bir takviye arayışını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu ihtiyaç, geçen hafta sonu Fortuna Sittard karşısındaki sezon açılışında (2-2) bir kez daha net biçimde ortaya çıktı. Ryan Flamingo, Ole Romeny'nin açılış golünde dramatik bir hataya imza attı.

Geertruida'nın Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor. Yine de Demichelis'in şişkin kadrosu, bu yaz bir ayrılık için alan açılmasına neden olabilir. PSV de bu durumu yakından takip ediyor.