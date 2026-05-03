PSV teknik direktörü Peter Bosz, Ajax'ın bir oyuncusundan son derece etkilenmiş durumda

Peter Bosz, Ajax - PSV (2-2) maçının ardından Kasper Dolberg'e büyük bir övgüde bulundu. 28 yaşındaki forvet, haftalar sonra ilk kez Amsterdam ekibinin ilk onbirinde yer aldı ve PSV savunması onun karşısında oldukça zorlandı.

Bosz, maç sonrası basın toplantısında, “Bugün iyi oynadığını düşündüm” diye söze başladı. “Topu iyi tuttu, pas alabilen bir oyuncu olduğunu gördüm. Bu, benim tanıdığım Kasper’e biraz benziyor.”

PSV'nin şu anki teknik direktörü, bu sözleriyle Dolberg ile Ajax'ta birlikte çalıştığı dönemi kastediyor. Onun yönetiminde Danimarkalı oyuncu, yurtdışında bir maceraya atılmadan önce kariyerinin belki de en iyi dönemini yaşadı.

“Bugün şaşırdım, çünkü üzerinden on yıl geçti,” diye devam ediyor Bosz. “Bugün gerçekten iyi oynadığını düşündüm. Onu bu kadar zor bir rakip yapan nedir? O zaman bunu kendimizde aramalıyım…”

“Bire bir oynadık, çünkü Yarek’i (Gasiorowski, ed.) bir orta saha oyuncusuna karşı oynattık. Bence Ryan’ı (Flamingo, ed.) çok sık Dolberg’e karşı tek başına bıraktık. Uzun bir top atıldığında ve Dolberg, Flamingo arkasında iken topu kontrol etmek zorunda kaldığında, bence bir orta saha oyuncusu hemen üzerine atılmalı.”

“Orta saha oyuncuları çok uzun süre uzak kalırsa, her seferinde bire bir durumlarla karşılaşırsınız. Bence Dolberg bugün bunu çok iyi yaptı. İkinci yarıda daha iyi oynadık. O zaman ikinci toplara daha agresif çıktık ve Dolberg’in işi biraz zorlaştı.”

Dolberg şu anda Ajax'ta zor bir dönemden geçiyor. Teknik direktör Óscar García da cumartesi günkü performansını övse de, Algemeen Dagblad gazetesi kısa süre önce forvetin önümüzdeki yaz Amsterdam'dan ayrılabileceğini yazdı.