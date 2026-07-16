PSV, teklifi reddetti ve transferi iptal etti

PSV, Armando Obispo’nun transferi konusunda RC Lens ile yürütülen görüşmeleri sonlandırdı. Gazeteci Mounir Boualin, Perşembe günü Fransız kaynaklara dayanarak bu haberi duyurdu. Eindhoven ekibi, merkez savunma oyuncusu için Fransa’dan gelen tekliflerden memnun değil.

Üç ile dört milyon euro arasında değişen ilk teklif, kısa süre önce PSV tarafından reddedildi. Lens’in son teklifi, bonuslar hariç dört ile dört buçuk milyon euro arasındaydı. Bonuslar ise bir milyon ile bir buçuk milyon euro arasında değişebilirdi.

PSV ile Lens arasındaki müzakereler tıkanma noktasına geldi. Eindhoven ekibi, talep ile teklif arasındaki fark çok büyük olmasa da görüşmeleri durdurma kararı aldı.

De Telegraaf’tan Jeroen Kapteijns, tazminat tutarı konusunda bir anlaşmaya varılamadığı için müzakerelerin askıya alındığını bildiriyor. Görüşmelerin kısa vadede yeniden başlayıp başlamayacağı bilinmiyor. Boualin, Fransız kaynaklara dayanarak bunun olasılığının yüksek olmadığını belirtiyor.

Curaçao milli takımı oyuncusu Obispo’nun Eindhoven’daki sözleşmesinin süresi sadece bir yıl kaldı ve Transfermarkt’a göre piyasa değeri dört milyon avro.

27 yaşındaki defans oyuncusu, PSV formasıyla toplam 130 maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol attı ve iki asist yaptı.

Lens ile önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek. Kulüp, geçen yıl Ligue 1’de Paris Saint-Germain’in altı puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.