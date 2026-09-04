PSV, transfer döneminin sona ermesinin ardından yine de ciddi bir mali vurgun yapmayı umuyor. Esmir Bajraktarevic, Ittihad Club'ın ilgisini çekmiş durumda ve Suudi ekibi kanat oyuncusu için yüksek bir bedel ödemeye hazır olabilir. Rik Elfrink, Bajraktarevic'in ne kadar gelir getirmesi gerektiğini biliyor.

Ittihad Club, ilk etapta Feyenoord hücumcusu Anis Hadj Moussa ile kadrosunu güçlendirmek istedi. Suudi ekibi, De Kuip'e 37,5 milyon euroluk bir teklif sundu ancak De Telegraaf'a göre teknik direktör Dévy Rigaux buna net bir "hayır" cevabı verdi.

Bu nedenle Ittihad Club, yeni bir sağ kanat arayışında rotasını değiştirmek zorunda. Elfrink'in aktardığına göre Bajraktarevic adaylardan biri, ancak şu ana kadar iki kulüp arasında herhangi bir temas gerçekleşmedi.

Buna rağmen teknik direktör Earnest Stewart, Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası milyon euroluk bir teklife şimdiden hazırlanıyor. Bajraktarevic'in Eindhoven'dan ayrılabileceği uzun süredir biliniyor, ancak Ittihad Club'a olası bir transfer PSV'ye son derece kârlı bir anlaşma kazandırabilir.

Elfrink, Eindhovens Dagblad'da "Oyuncunun menajerlik ekibi, ciddi bir bonservis bedeli getirmesi gereken Bajraktarevic'e olan ilgiden haberdar" diye yazdı. "PSV'nin ilk etapta on ila on beş milyon euro arasında bir rakamı (bonuslar ve ek ödemelerle birlikte) hedeflemeye çalışacağı kesin, ancak bunun gerçekten elde edilecek gelir olup olmayacağı hâlâ belirsiz."

PSV'nin ayrıca Suudi Arabistan kulüpleriyle daha önce yaptığı görüşmelerden iyi anıları da olacaktır. Matteo Dams, geçen yılın başında 10 milyon euronun biraz altında bir bedelle Al-Ahli'ye satıldı. Eindhoven'da şimdi ise Bajraktarevic'in bundan da fazlasını getirebileceği yönünde bir inanç hakim.

Bajraktarevic, 2025'in başında yaklaşık üç milyon euro karşılığında New England Revolution'dan transfer edildi ve şu ana kadar PSV formasıyla 43 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yedi gol ve beş asistlik katkı sağladı.