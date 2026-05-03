PSV sürpriz yaptı ve yıllardır süren geleneği bozdu

Eredivisie'de kulüplerin sezonun son deplasman maçında bir sonraki sezonun deplasman formasıyla sahaya çıkması gelenekseldir. Son yıllarda PSV de bu geleneği sürdürmüştü, ancak kulüp şimdilik bilinmeyen nedenlerle bu geleneği bozma kararı aldı.

Eindhovens Dagblad gazetesi PSV muhabiri Rik Elfrink, PSV'nin gelecek hafta Go Ahead Eagles ile oynayacağı sezonun son deplasman maçında mevcut sezonun deplasman formasıyla sahaya çıkacağını doğruladı.

Elfrink, "PSV yeni deplasman formalarını ancak bu sezonun ardından tanıtacak" diye yazıyor. "Yani önümüzdeki hafta Pazar günü Deventer'de 'her zamanki' tanıdık formayla sahaya çıkacaklar."

Şu ana kadar yeni deplasman forması ile ilgili herhangi bir taslak sızdırılmadı. Ancak genelliklegüvenilir kaynak olan Footy Headlines, 2024 yılında 2026/27 sezonu için üçüncü forma taslağını paylaşmıştı.

Dirk van Gaal tarafından tasarlanan, lacivert zemin üzerine turkuaz mavi logoların yer aldığı bu forma, Footy Headlines'ın web sitesinde ve aşağıda görülebilir.