PSV, Earnest Stewart'ın sözleşmesini üç yıl uzatmayı başardı. Eindhoven ekibinin Futbol İşleri Direktörü artık 2030 ortasına kadar Philips Stadı'na bağlı.

57 yaşındaki Stewart, Mart 2023'te PSV'de göreve başladı ve burada başta genel direktör Marcel Brands olmak üzere başarılı bir iş birliği yürütüyor. Onların yönetiminde üç lig şampiyonluğu, bir Hollanda Kupası ve iki kez Johan Cruijff Schaal kazanıldı.

Stewart bu yaz PSV adına rekor bir transfer gerçekleştirmeyi başardı. Fas ile güçlü bir Dünya Kupası geçiren yıldız oyuncu Ismael Saibari, 55 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e gitti.

"Scout, altyapı ve kadın futbolu alanlarında da önemli adımlar atıldı; bunlar arasında PSV Kadın Takımı'nın ilk lig şampiyonluğu da var" diye yazan PSV, ayrıca Stewart'ın başarılı teknik direktör Peter Bosz'un gelişinde önemli bir rol oynadığını da vurguladı.

Stewart ise mütevazılığını koruyor. Amerikalı yönetici, Brands'ın yanı sıra finans direktörü Jaap van Baar ve ticari direktör Frans Janssen'i kastederek, "Ama elbette her şey diğer üç yönetim kurulu üyemizle yakın iş birliği içinde gerçekleşiyor" dedi. "Bence şu anda PSV'nin gücü de bu: yakın iletişim, birbirimizle mükemmel iş birliği."

"Hâlâ yoğun şekilde inşa sürecindeyiz; takımı da kulübün geri kalanını da. Bunun daha uzun süre bir parçası olabilecek olmaktan çok mutluyum ve minnettarım. Şu anda olduğumuz gibi istikrarlı bir kulüp olarak kalmak istiyoruz; her yıl kupalar için yarışabilecek geniş ve güçlü bir kadroyla. Bu şimdiye kadar her seferinde başarıldı ve bunu sürdürebileceğimize dair tam güvenim var" ifadelerini kullandı Stewart.

PSV ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Brands, meslektaşının sözleşme uzatmasından büyük memnuniyet duyuyor. "Earnest, futbola dair bilgisi, sakinliği, dürüstlüğü ve tecrübesiyle birlikte elde ettiğimiz sportif başarılara önemli katkı sağladı. Aynı zamanda her zaman iş birliği arayan ve ortak çıkarı ön planda tutan biri."

"Tam da yönetim, teknik ekip ve organizasyonun geri kalanı arasındaki bu güçlü iş birliği, PSV'nin bugün bulunduğu noktanın temelini oluşturuyor. Bu nedenle Earnest'ın kulübe daha uzun süre bağlı kalacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kilit pozisyonlarda istikrar, başlatılan gelişimi sürdürmek ve gelecekte de düzenli olarak kupalar için yarışmaya devam etmek açısından önemli" dedi Brands.