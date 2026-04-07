PSV oyuncusu "zıplamayan Yahudi'dir" diye bağırdı ve hemen sahadan uzaklaştırıldı

Ryan Flamingo, Salı günü PSV'nin 27. lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında ortalığı karıştırdı. Defans oyuncusu, Eindhoven'daki Stadhuisplein'de mikrofonu eline aldı ve tartışmalı "Zıplamayan Yahudi'dir" şarkısını söylemeye başladı. Bu an, sosyal medyada hemen eleştirilere yol açtı.

Flamingo, koroyu başlatmasının hemen ardından PSV'nin bir çalışanı tarafından uzaklaştırıldı.

Söz konusu şarkı, Hollanda'da yıllardır futbol stadyumlarında söyleniyor ve "Yahudi" terimi elbette ezeli rakip Ajax'ı kastediyor. Yine de bu terimin kullanımı yıllardır hassas bir konu.

X'te olayın hemen ardından tepkiler yağmaya başladı. İzleyiciler, PSV için kutlama anında Flamingo'nun sergilediği davranışa şaşkınlıklarını ve hoşnutsuzluklarını dile getirdiler.

Jeremy de eleştirel bir tepki gösterdi: “Flamingo, PSV’nin şampiyonluk kutlamasında ne yapıyorsun? ‘Zıplamayan Yahudi’...,”

Michel ise tepkisinde bir adım daha ileri gidiyor: "PSV, şampiyon oldun. Bir oyuncu 'zıplamayan Yahudi'dir' diye şarkı söylemeli mi? O zaman dünyanın şu anda kelimenin tam anlamıyla yanmakta olduğunun farkında değilsin ve dünyadan kopuksun."
















