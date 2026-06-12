PSV oyuncusu transfer peşinde, Eindhoven kulübü 20 milyonun üzerinde bir bedel istiyor

Eindhovens Dagblad gazetesi Cuma akşamı Ryan Flamingo'nun transfer peşinde olduğunu bildirdi. Söylenene göre 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yurtdışında bir maceraya atılma zamanının geldiğini düşünüyor. Ancak PSV, oyuncu için 20 milyon euro istiyor.

ED gazetesi, "Flamingo, PSV'de mutlu ancak bu yaz transfer olmanın kendini geliştirmesi için doğru seçenek olduğunu düşünüyor" diye yazıyor. Gazeteye göre PSV, Flamingo'nun hala önemli bir piyasa değerine sahip olması nedeniyle bu transferi kolayca kabul edemez.

Defans oyuncusunun 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak tahmin ediliyor, bu da ilgilenen kulüplerin onu transfer etmek isterse cüzdanlarını iyice boşaltmaları gerekeceği anlamına geliyor.

ED'ye göre, Eindhoven ekibi Flamingo için yirmi milyon avrodan fazla bir bedel talep ediyor. Kulüp şu ana kadar herhangi bir teklif almadı, ancak savunma oyuncusu bu sezon VfL Wolfsburg da dahil olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekmişti.

Yarek Gasiorowski ve Armando Obispo ile birlikte genç savunma oyuncusu PSV için hala büyük bir değer. Üçlü, Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk yarışında deneyimi olan tek mevcut stoper grubunu oluşturuyor.

Bu sezon sınırlı sürelerde forma giymesine rağmen, Eindhoven yönetimi defans oyuncusundan oldukça memnun. Jerdy Schouten'in sakatlığı sonrasında daha fazla süre alan Flamingo, iyi bir izlenim bıraktı.

Flamingo'nun önümüzdeki dönemde PSV'de sahada yer alması bekleniyor. Transfer olasılığına açık olsa da, Eindhovens Dagblad'a göre kulübüne tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor.