PSV'nin hedefindeki Ayoni Santos, Sparta Rotterdam'ın Cumartesi günü Excelsior ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor. Hücumcu orta saha ve sol kanat olarak görev yapan oyuncu, son şampiyona transfer olmayı büyük bir istekle bekliyor ve Sparta Teknik Direktörü Rogier Meijer'e göre bu da belli oluyordu.

Transfer muhabiri Mounir Boualin, cuma günü PSV'nin Het Kasteel'de 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Santos için 'birkaç milyon' avroluk teklif yaptığını duyurdu.

21 yaşındaki Yeşil Burunlu oyuncu, Sparta formasıyla son maçına çıkmış gibi görünüyor, ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma yok. Rotterdam ekibi, altyapısından yetişen oyuncusu için yaklaşık 5 ila 5,5 milyon avro gelir elde etmek istiyor.

"Bu birkaç gündür sürüyor ve sanırım kafası tam olarak Sparta'da değil. Bu yüzden kadroda olmaması iyi", diyen Meijer, Santos'u kadro dışında bırakma kararını bizzat kendisinin aldığını belirtti.

"Etrafında olup bitenleri gördüğünüzde ve idmanlara baktığınızda... Evet, o zaman bir karar vermeniz gerekiyor." Meijer, Santos'u büyük bir adımın beklediğini kabul etti. "Eğer gerçekleşirse, onun için harika bir adım olur."

"Başından beri iyi iş çıkardı ve bunu ona tüm kalbimle diliyorum. Sen (muhabir Sinclair Bischop, ed.) onun hayatının baharında olduğunu söylüyorsun ama umarım hayatının baharında biraz daha uzun süre kalır."

"İyi gidiyor ve eğer bu noktaya gelinirse kesinlikle eksikliğini hissedeceğimiz özel özellikleri var. Ama sonuçta bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor", dedi Meijer.

Meijer ayrıca Nökkvi Thórisson'un Telstar'a kiralanması kararına da değindi; bunun AC Milan'dan kiralanan Andrej Kostic'in (19) gelişiyle ilgili olduğunu söyledi. "O zaman elinizde üç santrfor oluyor ve bence herkesin bir perspektifi olması gerekiyor."

"Milan (Zonneveld, ed.) çok iyi bir hamle oyuncusu ama bugün ilk 11'de başlıyor. Bu konuda bir tercih yapmak istedik", ifadelerini kullanan Meijer, geçen sezon da Telstar'da kiralık olarak forma giyen Thórisson'un, ikinci haftada gol ve asistle canını yaktığı (1-3) kulübe döndüğünü ima etti.