PSV'nin olası şampiyonluk maçı için tahmini kadrosu

PSV, cumartesi günü şampiyonluk maçı niteliğindeki karşılaşmada FC Utrecht ile karşı karşıya gelecek. Peter Bosz, ideal kadrosunu belirlemiş görünüyor. Philips Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16:30'da başlayacak ve ESPN 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Çek Cumhuriyeti milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Matej Kovar, PSV'de kaleyi koruyacak. Kiliann Sildillia sağ bek olarak maça başlayacak, Mauro Júnior ise cezalı Anass Salah-Eddine'nin yerine sol bek olarak sahaya çıkacak. Jerdy Schouten ve Armando Obispo, PSV savunmasının merkezini oluşturacak.

Joey Veerman, orta sahada ilk 11'de yer alacak kadar formda. Paul Wanner ve Ismael Saibari, PSV'ye şampiyonluğu getirebilecek bu maçta Eindhoven ekibinin orta sahasını tamamlıyor.

Dennis Man (sağ) ve Ivan Perisic (sol) kanatlarda tehlike yaratmakla görevli. Bosz, forvet pozisyonu için Fulham'a transferi son anda suya düşen Ricardo Pepi yerine Guus Til'i tercih ediyor.

FC Utrecht'i yenerse PSV gayri resmi olarak şampiyon olacak. Feyenoord pazar günü FC Volendam deplasmanında puan kaybederse, Eindhoven'ın lideri üst üste üçüncü şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

