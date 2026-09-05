PSV’nin muhtemel ilk 11’i: Bosz ön hatta yaptığı tercihle şaşırttı

PSV, cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie’deki dev maçta Ajax ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone’un tahminine göre Peter Bosz, hücum hattında bir değişikliğe gidiyor. Ajax - PSV mücadelesi saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Peter Bosz, Eindhoven ekibinin kalesinde Matej Kovar’ı tercih ediyor. Sergiño Dest ve Mauro Júnior, Ajax karşısında sırasıyla sağ ve sol bekte başlayacak. Ryan Flamingo ve Armando Obispo, PSV’de yine stoper ikilisi olacak. Böylece Lutsharel Geertruida yeniden yedek kulübesine çekiliyor.

Sven Mijnans, geçen hafta FC Utrecht karşısında şık bir gole imza attı ve bunun ödülü olarak Ajax maçında 10 numara rolünü üstleniyor. Kodai Sano ve Noah Fernandez, Eredivisie’deki bu dev maçta PSV orta sahasını tamamlıyor.

Ajax karşısında Pepi yok

Ricardo Pepi son haftalarda büyük formunda değil. Bu nedenle Bosz, özellikle koşu gücü nedeniyle konuk takımda en uçta Guus Til’e yöneliyor. Ivan Perisic sağda, Ruben van Bommel ise solda Johan Cruijff ArenA’da kanatları paylaşacak.

PSV, FC Utrecht karşısında aldığı 1-6’lık galibiyetle etkileyici bir performans ortaya koydu; rakibi özellikle maçın son bölümünde son şampiyona karşı çaresiz kaldı. Bu sonucun, Ajax karşısındaki kritik mücadele öncesinde Bosz’un ekibine önemli ölçüde güven vermesi bekleniyor.

PSV’nin muhtemel 11’i (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.