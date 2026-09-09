PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz savunmada ve orta sahada değişikliğe gidiyor

PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki macerasına perşembe günü Shakhtar Donetsk karşısında başlayacak. Voetbalzone'nin tahminine göre Peter Bosz birkaç bölgede değişikliğe gidiyor. Philips Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

PSV'de kaleyi Matej Kovar koruyacak. Hollanda ekibi, Vriendenloterij Eredivisie'deki iyi formunu Avrupa'ya taşımak istiyor. Sergiño Dest sağ kanatta görev yaparken, Filip Kostic solda ilk kez ilk 11'de başlayacak. Tüm bunlar Mauro Júnior'un cezası nedeniyle yaşanıyor.

Lutsharel Geertruida, geçen cumartesi Ajax karşısında (1-3 galibiyet) güçlü bir izlenim bıraktı ve hatta şık bir gole imza attı. Shakhtar karşısında stoperdeki partneri Armando Obispo olacak.

Bosz, orta sahada Noah Fernandez yerine tercihini Paul Wanner'dan yana kullanıyor. Wanner, cumartesi günü Ajax karşısında oyuna sonradan girerek güçlü bir performans sergilemişti. Kodai Sano ve Guus Til, perşembe günü PSV orta sahasını tamamlayacak.

PSV teknik direktörü, hücum hattında tanıdık isimlerden vazgeçmiyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Ivan Perisic sağ kanatta görev alacak, çok konuşulan Ruben van Bommel ise solda olacak. Son şampiyonun ileri uçtaki bağlantı noktası Ricardo Pepi olacak.

PSV, cumartesi günü Ajax karşısında aldığı 1-3'lük galibiyetle gerekli özgüveni depoladı. Shakhtar ise deplasmanda FC Karpaty Lviv'i 1-2 mağlup etti ve Ukrayna liginde ikinci sırada yer alıyor.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.