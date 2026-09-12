PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz kadroda iki değişiklik yapıyor

PSV, Vriendenloterij Eredivisie’de haftayı pazar günü Sparta Rotterdam karşısında kapatacak. Voetbalzone, Peter Bosz’un iki mevkide değişikliğe gitmesini bekliyor. PSV - Sparta maçı saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Philips Stadion’da kalede görev yapacak isim Matej Kovar. Mauro Júnior, cezasını tamamlayarak geri dönüyor ve sol bekte Filip Kostic’in yerine geçiyor. Sağda Sergiño Dest başlayacak, Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo ise Sparta’nın santrforunu durdurmaya çalışacak.

Paul Wanner, perşembe günü Shakhtar Donetsk karşısında çok iyi bir izlenim bırakmadı ve yerini Noah Fernandez’e bırakıyor. Formda Kodai Sano ile Guus Til, pazar günü Eindhoven ekibinin orta sahasını tamamlayacak.

PSV’nin Sparta karşısındaki iç saha maçında hücum hattında sürpriz yok. Ivan Perisic, Ricardo Pepi ve Ruben van Bommel’in, PSV’nin lider AZ’yi takibini sürdürmesini sağlaması bekleniyor.

PSV, geçen hafta Ajax’ı 1-3 mağlup ederek önemli bir özgüven kazandı. Shakhtar ile 1-1 berabere kalınması ise son şampiyon için küçük bir hayal kırıklığı oldu.

PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.