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Rian Rosendaal

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PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz, hücum hattındaki tercihiyle şaşırttı

Ajax - PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV, cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie’deki dev maçta Ajax ile karşılaşacak. Voetbalzone’un tahminine göre Peter Bosz, hücum hattında bir değişiklik yapıyor. Ajax - PSV maçı saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Peter Bosz, Eindhoven temsilcisinin kalesinde Matej Kovar’ı tercih ediyor. Sergiño Dest ve Mauro Júnior, Ajax karşısında sırasıyla sağ ve sol bekte başlayacak. Ryan Flamingo ile Armando Obispo, PSV’de yine stoper ikilisi olacak. Böylece Lutsharel Geertruida bir kez daha kulübede kalıyor.

Sven Mijnans, geçen hafta FC Utrecht karşısında şık bir gole imza atmıştı ve ödül olarak Ajax karşısında 10 numara rolünü alıyor. Kodai Sano ve Noah Fernandez, Eredivisie’deki bu dev maçta PSV orta sahasını tamamlıyor.

Ajax karşısında Pepi yok

Ricardo Pepi son haftalarda büyük formunun uzağında. Bu nedenle Bosz, özellikle koşu kapasitesi sebebiyle deplasman ekibinde en uçta Guus Til’i tercih ediyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda), Johan Cruijff ArenA’da kanatlarda görev yapacak.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

PSV, özellikle son bölümde son şampiyon karşısında çaresiz kalan FC Utrecht’e karşı aldığı 1-6’lık galibiyetle etkileyici bir görüntü sergiledi. Bu sonucun, Ajax karşısındaki kritik maç öncesinde Bosz’un takımına önemli bir özgüven vereceği kesin.

PSV’nin muhtemel 11’i (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

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