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Rian Rosendaal

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PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz’dan hücum hattında sürpriz tercih

Ajax - PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV, cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie’deki dev maçta Ajax’a karşı sahaya çıkacak. Voetbalzone’un tahminine göre Peter Bosz, hücum hattında bir değişiklik yapıyor. Ajax - PSV karşılaşması saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak. 

Peter Bosz, Eindhoven ekibinde kalede Matej Kovar’ı tercih ediyor. Sergiño Dest ve Mauro Júnior, Ajax karşısında sırasıyla sağ ve sol bek olarak başlayacak. Ryan Flamingo ile Armando Obispo, PSV’de yeniden stoper ikilisi olacak. Böylece Lutsharel Geertruida yine yedek bekleyecek.

Sven Mijnans, geçen hafta FC Utrecht karşısında şık bir gole imza attı ve bunun ödülü olarak Ajax maçında 10 numara rolünü alacak. Kodai Sano ve Noah Fernandez, Eredivisie’deki dev maçta PSV orta sahasını tamamlayacak.

Ajax karşısında Pepi yok 

Ricardo Pepi son haftalarda çok büyük bir form grafiği sergilemiyor. Bu nedenle Bosz, özellikle koşu kapasitesi nedeniyle konuk ekipte en uçta Guus Til’e yöneliyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda), Johan Cruijff ArenA’da kanatlarda görev yapacak.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

PSV, FC Utrecht karşısında aldığı 1-6’lık galibiyetle etkileyici bir performans ortaya koydu; özellikle de son bölümde rakibi, son şampiyon karşısında tamamen çaresiz kaldı. Bu sonucun, Ajax karşısındaki kritik maç öncesinde Bosz’un ekibine önemli ölçüde güven vermesi bekleniyor.

PSV’nin muhtemel 11’i (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

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